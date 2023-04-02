الهيام البلوشي: ذاهبة إلى بلغاريا وطموحي العودة بميدالية مونديال المبارزة

توجهت لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة، الهيام البلوشي، أمس، إلى بلغاريا، للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي تستمر حتى 12 الجاري.

وتملك البلوشي رصيداً كبيراً من الإنجازات يجعل الكثيرين من المهتمين برياضة المبارزة على ثقة بأنها قادرة على تحقيق إنجاز في بطولة العالم، والعودة من بلغاريا بميدالية.

وحصلت الهيام البلوشي في الصيف الماضي على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا، التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان في سلاح الفلوريه، وتُعد حالياً المصنفة الثالثة على العرب.

وقبل أن تُسافر الهيام البلوشي إلى بلغاريا، حصلت على دفعة معنوية كبيرة، حينما تغلبت على وصيفة العالم وبطلة العرب وإفريقيا التونسية سارة بسباس، في دورة ند الشبا، وخطفت منها الميدالية الفضية.

وقالت الهيام البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «أنا ذاهبة إلى بطولة العالم، وطموحي الأكبر هو العودة للوطن بميدالية، لقد عملت طوال الأشهر الستة الماضية بكل جهد من أجل هذا الهدف لإسعاد القيادة والجماهير الإماراتية ومحبي رياضة المبارزة».

وأضافت: «من أجل هذا الحلم لم أحصل على راحة منذ ثلاثة أشهر، قضيتها جميعاً في التدريبات، ومشاهدة العديد من مباريات المبارزة، للاستفادة والتعلم من أخطاء ومميزات الآخرين، واليوم أوكد أنني جاهزة ومتحمسة للظهور في بطولة العالم ببلغاريا وتحقيق إنجاز فيها».

وأشارت: «الشيء المُحفز لي للحصول على ميدالية في بطولة العالم، هو رد الجميل لكل شخص عمل معي وساعدني لأكون بطلة في المبارزة، كما أن التقدير الذي نحظى به كلاعبين ولاعبات، سواء من إدارة اتحاد اللعبة أو من المسؤولين في الدولة يحفز الجميع على النجاح، فأنا لم أنسَ استقبال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لي بعد العودة من الأردن، والحصول على الذهب في بطولة غرب آسيا، ومنذ هذا اللقاء وأنا عاهدت نفسي بألا أخرج من أي بطولة إلا وأنا اسمع السلام الوطني لدولة الإمارات يعزف، رداً لهذا التقدير الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة».

وكشفت الهيام البلوشي عن اللقاء الذي جمعها مع التونسية سارة بسباس، عقب مواجهتهما في دورة ند الشبا، قائلة «كان لقاء تعارفياً في المقام الأول، وقدمت لي النصائح في كيفية التعامل مع بطولات العالم، والطرق المثالية للتحضير لها، وقد استفدت كثيراً من الحديث معها».