الهيام وفارس البلوشي يحملان علم الإمارات في حفل افتتاح «الألعاب الآسيوية»

شهد وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس المكتب التنفيذي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أمس، حفل افتتاح النسخة الـ20 من دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، التي تستضيفها محافظة آيتشي ومدينة ناغويا في اليابان، وتستمر منافساتها حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية، إلى جانب نحو 6000 مدرب وإداري يمثلون 45 دولة.

وتشارك الإمارات في الدورة بوفد رياضي يضم 165 رياضياً ورياضية، في 21 رياضة، في امتداد لمسيرة مشاركات الدولة في دورات الألعاب الآسيوية، وسط تطلعات إلى تقديم مستويات متميزة، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الرياضة الإماراتية.

وحمل التوأمان الهيام سيف البلوشي وفارس البلوشي، لاعبا منتخب الإمارات للمبارزة، علم دولة الإمارات خلال حفل الافتتاح، وتقدما وفد الدولة في مراسم دخول الوفود المشاركة.

وجمعت لحظة حمل العلم الشقيقين في مشهد مميز عكس مسيرتهما الرياضية المشتركة، إذ انطلقت رحلتهما في رياضة المبارزة بسلاح الفلوريه، وامتدت عبر العديد من المشاركات والإنجازات، وصولاً إلى شرف حمل راية الوطن في أكبر تجمع رياضي آسيوي.

وأعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو افتتاح الدورة رسمياً، بحضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ورئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية. وشهد الحفل، الذي أقيم في ملعب ناغويا سيتي ميزوهو بارك لألعاب القوى، فقرات فنية مزجت بين الثقافة اليابانية التقليدية والرياضة الحديثة والموسيقى والفنون الاستعراضية.

وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن هذا الاستحقاق القاري يمثل نموذجاً لدور الرياضة في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، من خلال توفير منصة تجمع رياضيي القارة في أجواء من التنافس الشريف والاحترام المتبادل، وتحتفي بالتنوع الثقافي والحضاري للدول المشاركة، وتعزز قيم التفاهم والصداقة بين شعوبها.

وقال: «نتطلع إلى أن يقدم رياضيو الدولة أفضل مستوياتهم في منافسات الدورة، وأن يترجموا ما بذلوه من جهود خلال مراحل الإعداد إلى نتائج تليق بطموحاتنا وتعكس تطور الرياضة الإماراتية. ونثمن جهود اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية في إعداد منتخباتنا لهذا الاستحقاق، ونتمنى التوفيق لجميع رياضيينا المشاركين في تحقيق إنجازات ترفع علم الدولة في هذا المحفل القاري».

كما شهد حفل الافتتاح سفير دولة الإمارات لدى اليابان شهاب الفهيم، والأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية فارس المطوّع، ووكيل وزارة الرياضة غانم الهاجري، وعضوتا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية حنان المحمود، وأمل بوشلاخ.

16 لاعباً في قائمة «جوجيتسو الإمارات»

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أمس، تفاصيل بعثة المنتخب المشارك في دورة الألعاب الآسيوية.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره، أن بعثة المنتخب غادرت، أول من أمس، إلى اليابان برئاسة نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة محمد سالم الظاهري، فيما تضم قائمة المنتخب 16 لاعباً ولاعبة، بواقع 10 لاعبين و6 لاعبات، يمثلون الإمارات في جميع الأوزان المعتمدة ضمن برنامج المنافسات.

وتضم قائمة الرجال عمر السويدي، وخالد الشحي، في وزن 62 كغم، وأحمد أنديز، وعمر الفضلي، في وزن 69 كغم، ومهدي العولقي، وفهد الحمادي، في وزن 77 كغم، وسعيد الكبيسي، وفرج العولقي، في وزن 85 كغم، وعبدالله الكبيسي، وعمار الحوسني، في وزن 94 كغم.

أما قائمة السيدات فتضم العنود الحربي، وبلقيس الهاشمي، في وزن 48 كغم، وأسماء الحوسني، وشمسة العامري، في وزن 52 كغم، وشما الكلباني، وعائشة الجنيبي، في وزن 63 كغم.