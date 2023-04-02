العين ينجو من مصيدة الجزيرة في دوري اليد

نجا فريق العين لكرة اليد من مصيدة ضيفه الجزيرة، بعد أن نجح «الزعيم» في قلب تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق هدفين إلى فوز صعب بنتيجة (26-25)، في مباراة جمعت الفريقين أول من أمس، في افتتاح الجولة الثالثة من الدور النهائي في بطولة الدوري العام، التي سجلت مواصلة تمسك شباب الأهلي بصدارة الترتيب العام، بعد فوزه على مضيفه الوصل (34-25).

واستكملت الجولة، أمس، بقاء الشارقة وضيفه مليحة، وحلول دبا الحصن ضيفاً على النصر في موقعة الابتعاد عن مؤخرة الترتيب.

وابتعد شباب الأهلي مؤقتاً في الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة والعين اللذين تشاركا مركز الوصافة، وإنما مع مباراة أقل لـ«الملك»، وليواصل الجزيرة والوصل شراكتهما في المركز الرابع برصيد خمس نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن مليحة صاحب المركز السادس، وليحتل النصر المركز السابع برصيد ثلاث نقاط، ودبا الحصن ثامناً برصيد نقطتين.

وفرط الجزيرة في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً على العين بفارق هدفين وبنتيجة (12-10)، بعد أن شهد الشوط الثاني استعادة لاعبي «الزعيم» لاتزانهم، والنجاح في تقليص الفارق، وإنهاء المباراة لصالحهم بفارق هدف وحيد وبنتيجة (26-25).

بدوره، عرف شباب الأهلي كيفية تحقيق انتصاره المستحق على الوصل، بعد شوط أول أنهاه «فرسان دبي» متقدمين بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (17-14)، ومواصلة توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، والفوز بالمباراة (34-25).

ويستكمل الدور النهائي في السابع والثامن من أبريل الجاري، لحساب الجولة الرابعة من هذا الدور، التي تستهل بحلول دبا الحصن ضيفاً على الجزيرة، ولقاء النصر ومضيفه مليحة، وتتبع بلقاء قمة الدوري، حين يستقبل شباب الأهلي فريق الشارقة، ويسدل الستار بلقاء الوصل والعين على صالة نادي الأخير.