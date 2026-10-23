حصد الانتصار الخامس.. فريق دبي لكرة السلة يقهر بايرن ميونيخ في «اليوروليغ»
فاز فريق دبي لكرة السلة، على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 107-91، الخميس، في ميونيخ، ضمن الجولة السابعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ»، محققاً فوزه الخامس في المسابقة.
وفرض دبي لكرة السلة أفضليته في الشوط الأول، بعدما تقدم في الربع الأول 29-14، والثاني 34-22، لينهي النصف الأول بفارق 27 نقطة، قبل أن يحافظ على تقدمه رغم محاولات بايرن ميونيخ تقليص الفارق في الشوط الثاني.
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