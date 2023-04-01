الوصل قلق من أزمة «خط الوسط» أمام الجزيرة

يخوض الوصل مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي الجزيرة في الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 10 ليلاً على استاد الوصل في زعبيل، إذ يواجه «الإمبراطور» أزمة في خط الوسط، بغياب أهم لاعبيه، وهما الأرجنتيني بوبليتي والمالي سياكا.

وحصل اللاعبان على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء، ليواجه المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أزمة حقيقية في اختيار اللاعبين في خط وسط «الفهود»، خصوصاً أنه يلعب أمام أحد أقوى اللاعبين في خط الوسط بدوري أدنوك للمحترفين بوجود الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، وعبدالله رمضان في فريق الجزيرة، الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على وسط الملعب، إذ من المتوقع أن يعتمد بيتزي على التشيلي غويتريز وحسن إبراهيم، لتعويض غياب سياكا وبوبليتي.

ويدخل «الأصفر» اللقاء بهدف تحقيق الفوز، خصوصاً أنها الفرصة الأخيرة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، بعدما تعثر في الجولة الـ20 بتعادله مع اتحاد كلباء بهدف لكل منهما، ليتسع الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى خمس نقاط بوصول رصيد «الإمبراطور» إلى 40 نقطة.

من جهته، يسعى الجزيرة إلى العودة إلى الانتصارات، بعدما تعثر أيضاً في الجولة الماضية بتعادله مع عجمان بهدف لكل فريق، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 34 نقطة، ويبتعد بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل الوصل أن يرد الدين إلى الجزيرة، الذي فاز في لقاء الذهاب على استاد محمد بن زايد بهدفين دون رد، وتكرار ما حدث الموسم الماضي، عندما فاز الجزيرة في أبوظبي في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يفوز «الأصفر» في لقاء الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.