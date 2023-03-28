عادل تاعرابت: مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا أفضل ذكرياتي مع رمضان

أكد لاعب النصر، المغربي عادل تاعرابت، أنه يستمتع بأجواء رمضان في الإمارات لأول مرة مع أسرته، مشيراً إلى أنه يملك أياماً سعيدة وذكريات رائعة مع رمضان كان آخرها رمضان العام الماضي عندما خاض بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق بنفيكا. وأوضح النجم المغربي أن فريق النصر تخطى مرحلة الضغوط، مشيراً إلى سعادته بعلاقته الجيدة مع جمهور العميد.وحرص النجم المغربي المنضم هذا الموسم إلى نادي النصر على توجيه التهنئة إلى المسلمين بمناسبة شهر رمضان، مشيراً إلى سعادته بالتواجد في الإمارات بعد رحلة كبيرة خاضها في الملاعب الأوروبية، وتحدث اللاعب لـ«الإمارات اليوم» عن يومه في رمضان خصوصاً في الإمارات.

■ بدايةً حدثنا عن يومك في رمضان وكيف تقضيه؟

هذا الشهر هو للاستمتاع مع الأسرة، حيث أبقى مستيقظاً حتى صلاة الفجر، وبعد الصلاة أتوجه إلى النوم وأستيقظ عند صلاة الظهر، وأبقى مع عائلتي حتى صلاة العصر، ثم الإفطار وبعد ذلك أتوجه إلى التدريب في النادي ومنه إلى المنزل مرة أخرى.

■ ما ذكرياتك مع شهر رمضان؟

أملك ذكريات رائعة مع شهر رمضان المبارك كان آخرها العام الماضي، حيث كنت متواجد مع فريق بنفيكا البرتغالي وخضت مباريات دوري أبطال أوروبا، وتخطينا فريق أياكس الهولندي وكنت صائماً في هذه المباراة، ونجحنا في العبور إلى الدور المقبل، قبل أن يتوقف مشوارنا بمواجهة فريق ليفربول الإنجليزي في الدور ربع النهائي. إنها ذكريات رائعة أن تتواجد في بطولة مثل دوري الأبطال.

■ هل يؤثر عليك الصيام أثناء لعب المباريات؟

بالتأكيد أفضل لعب المباريات وأنا لست صائماً، حيث تعطي كل ما لديك في المباراة وتكون بكامل قوتك، إلا أن هناك بعض الأوقات قد تكون مضطراً للعب وأنت صائم، وهذه تضحية نقدمها في العديد من الأوقات ونتعامل مع الوضع، ولكن الأفضل بالتأكيد هو اللعب وأنت بكامل قوتك.

■ حدثنا عن موسمك مع العميد؟

البداية كانت صعبة ولكني راضٍ عن موسمي مع العميد رغم معاناة البداية، كونها أول تواجد لي في الملاعب الخليجية بعد أن قضيت كل مشواري الكروي في أوروبا حتى تأقلمت مع الوضع واختلاف الأجواء. كنت أعلم بوضع الفريق وأن الهدف الرئيس هذا الموسم هو البقاء بعد أن قضينا فترة صعبة تعرضنا فيها للعديد من الضغوط، لكن الآن أصبح الأمر أكثر إيجابية داخل الفريق بعد الابتعاد عن منطقة الخطر، والاقتراب من منطقة الوسط، والفريق قادر على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة بعيداً عن الضغوط.

■ كيف هي علاقتك مع جمهور النصر؟

سعيد بالتطور الكبير في علاقتي مع جمهور النصر، وأتابع مواقع التواصل وأعرف ما يريدون. أتابع تعليقات الجمهور وسعيد بأن الجمهور يعتبرني واحداً من أهم لاعبي الفريق.

• عادل تاعرابت: «تجربتي مع النصر كانت صعبة في البدية، كونها أول تواجد لي في الملاعب الخليجية».