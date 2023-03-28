ختام بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم بمشاركة 3000 لاعب

اختتمت منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم وشركة دلتا للفعاليات الرياضية، الشريك التشغيلي للحدث، وشركة إنسبراتوس (ISD) مستضيف مباريات البطولة التي أقيمت على ملاعب مدينة دبي الرياضية، وشارك فيها أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية. وتوج مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي أحمد سالم، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات باتحاد كرة القدم عمر اليبرودي، الفرق الفائزة في جميع الفئات، واللاعبين الفائزين بالألقاب الفردية، حيث فاز فريق فرسان إسبانيا بالمركز الأول في فئة تحت 18 سنة للدرجة الأولى، وفاز فريق النجمة الزرقاء بالمركز الأول في الدرجة الثانية، وفي فئة تحت 16 سنة فاز فريق نادي سيتي بالمركز الأول في الدرجة الأولى، وفاز فريق لاليغا بالمركز الأول في الدرجة الثانية، وفاز فريق أيكونز بالمركز الأول في الدرجة الثالثة، وفي بطولة الكأس تحت 16 سنة فاز فريق فرسان إسبانيا.