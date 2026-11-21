فاز فريق مدرسة عالية بـ«كأس الطفولة المبكرة» لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق مدرسة ليوا الدولية (فرع القطارة) بنتيجة 2-1، أول من أمس، في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، فيما حلّ فريق مدرسة الظاهر المشتركة في المركز الثالث.

وأقيمت منافسات «كأس الطفولة المبكرة» ضمن النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة 2026 بشعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، برعاية وزارة الأسرة، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن برامج «عام الأسرة».

وقال رئيس قسم التواصل والمشاركة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أحمد الهرمي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن البطولة تهدف بشكل أساسي إلى توفير أوقات نوعية للأطفال بعيداً عن الشاشات الإلكترونية، حيث تجمع بين النشاط البدني والتفكير الذهني، وتسهم في تحقيق أهداف الأسبوع من خلال تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة، والتفاعل والمشاركة في الأنشطة الجماعية». وكشف أن «المنافسات شهدت مشاركة نحو 200 طفل من عمر ثماني سنوات، يمثلون ثماني مدارس، خاضوا 18 مباراة على مدار ثلاثة أيام».