ميسي يحتفظ بالحذاء الذهبي في الدوري الأميركي

فاز نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأميركي لكرة القدم، للموسم الثاني توالياً، أول من أمس، بعدما أنهى فريقه، حامل اللقب، الموسم المنتظم في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، إثر تعادله المثير مع شارلوت (3-3) في المرحلة الأخيرة. ولم يسجل ميسي، لكنه صنع الهدفين الأولين لفريقه، فساعد ناديه على ضمان أفضلية اللعب على أرضه خلال أول دورين من الأدوار الإقصائية. وكانت أهداف ميسي الـ26 هذا الموسم كافية ليصبح أول لاعب يحرز الحذاء الذهبي في الدوري الأميركي لموسمين متتاليين.

وأنهى إنتر ميامي الموسم في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية برصيد 60 نقطة.