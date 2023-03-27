الشارقة يقسو على دبا الحصن في دوري اليد

قسى فريق اليد في نادي الشارقة على ضيفه دبا الحصن، عقب الانتصار المستحق الذي حققه «الملك» بفارق تسعة أهداف وبنتيجة (32-23)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، لحساب انطلاق الجولة الثانية من الدور الختامي في بطولة الدوري العام، والتي سجلت تحقيق الجزيرة انتصار صعب على ضيفه النصر بفارق هدف وبنتيجة (26-25).

وعزز فريق الشارقة صدارته للترتيب العام بثماني نقاط، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف، وقفز الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما تجمد رصيد النصر عند ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن دبا الحصن.

ولم يجد الشارقة صعوبة في تحقيق الفوز، بعد شوط أول أنهاه متفوقاً بنتيجة (17-9)، وتوسيع الفارق في الشوط الثاني والفوز بنتيجة (32-23).

وفي المباراة الثانية، نجح الجزيرة في إنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة (13-9)، في فارق سمح له الصمود بوجه الصحوة المتأخر للاعبي النصر خلال مجريات الشوط الثاني، وأنهاء المباراة بفارق هدف.