«الأوبية» و«غادة» تتوّجان بكأس الوثبة في فرنسا

توّجت المهرة «الأوبية» لمحمد فهد العطية، والمهرة «غادة» للشقب ريسنج، أبطالاً لسباقي كأس الوثبة ستاليونز للمهرات في سن أربع سنوات فقط، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، بمشاركة 23 مهرة، ويقام بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا.

واكتسحت المهرة «الأوبية» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودج ـ جاي، أقرب منافساتها بفارق 8.5 أطوال في السباق الأول الذي يحمل اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري ماجيك دو بيبول «1» لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 16 ألف يورو.

وسجلت «الأوبية» اللقب في زمن وقدرة 2:24:40 دقيقة، وحلت في المركز الثاني «أم الهدب»، فيما جاءت في المركز الثالث «شيني دو غزال» لايريك ديلوفا.

وخطفت المهرة «غادة» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، السباق الثاني بالمسمى نفسه بالرقم «2» وبمواصفات السباق الأول، وشاركت فيه 11 مهرة.

وتفوقت «غادة» ابنة «ازادي» بفارق 2.5 طول عن «جيزانا» للمالكة والمدربة اليزابيث بيرنارد، ومسجلة زمناً وقدره 2:27:40 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «ماي دو سوليل» لجي دي كيبين.