افتتاح النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان

افتتحت مساء أمس الجمعة النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي - ولي عهد عجمان - رئيس المجلس التنفيذي،

حضر الافتتاح راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بعجمان، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وخليفة سلطان بن حارب مدير عام شركة "الراسخون للعقارات" الراعي الماسي للدورة، وسط أجواء رمضانية وحضور جماهيري مميز،

وشهد اليوم الافتتاحي انطلاق منافسات كرة القدم على ملعب مركز كواترو الرياضي، بإقامة ثلاث مواجهات مثيرة، حيث انتهى اللقاء الأول بفوز كبير لدائرة البلدية والتخطيط على فريق دائرة التنمية الاقتصادية 5-0، ونال المتألق علاء شامخ من دائرة البلدية والتخطيط نجومية المباراة، وتفوق فريق هيئة النقل على القيادة العامة لشرطة عجمان 2-1، وحصل حذيفة عبد الله من هيئة النقل على جائزة نجم المباراة، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز مصرف عجمان على دائرة المالية 7-،2 وتم اختيار حسام ماجد ناصف من مصرف عجمان والذي سجل سوبر هاتريك نجماً للمباراة.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى اليوم بثلاث مباريات، إذ يلتقي في المباراة الأولى فريقي دائرة الميناء والجمارك، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الساعة 10 مساء، ويواجه جامعة عجمان فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري الساعة 11 مساء، بينما تجمع المباراة الثالثة بين الإدارة العامة للدفاع المدني وفريق جامعة المدينة عجمان الساعة 12 مساء.

ويشهد مساء اليوم السبت انطلاق بطولة البادل تنس في نسختها الثانية بمواجهات ساخنة في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتنطلق ايضا منافسات كرة قدم الصالات في نسختها الأولى بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى، تجمع الأولى الإدارة العامة للدفاع المدني وشباب الرقايب الساعة 10 مساء، فيما تجمع الثانية ملاعب الجوكر ودائرة البلدية والتخطيط الساعة 11 مساء.

وتنطلق غدا الأحد مباريات الكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 12 فريقا قسمت على أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى جامعة المدينة عجمان وvolley life والأكاديمية الأولمبية الوطنية، وتضم المجموعة الثانية أونلي فريش والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة البلدية والتخطيط، أما المجموعة الثالثة فتضم حضانة ليتر اسكور، و cresent وclub dunes ، بينما تضم المجموعة الرابعة pala sixes والصقور وملكو.