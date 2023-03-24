«الشعار الأزرق» يلمع في «ميدان» بـ 12 خيلاً

تعول إسطبلات «غودولفين» العالمية، على 12 من نخبة خيولها، في المنافسة على ألقاب ستة من أصل الأشواط التسعة، في أمسية «كأس دبي العالمي»، التي تنطلق غداً في نسختها الـ27 على مضمار ميدان، بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار.

ويطمح «الشعار الأزرق» إلى إبراز قوة صفوة الجياد التي يمتلكها في تحقيق إنجازات جديدة سواء على المضامير العشبية، أو الترابية، إذ يسجل الفريق الملكي حضوره الأبرز في الأمسية في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، خاصةً في الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» الممتد لمسافة 2410 أمتار عشبي، بجوائز تبلغ ستة ملايين دولار، حين يدفع الفريق، بالمتألق «ريبلز رومانس» بإشراف شارلي آبلبي، المتوج صيف العام الماضي بطلاً في سباق «بريدز كب تيرف» الأميركي الشهير، والباحث عن انتصاره السادس على التوالي في مسيرته المقتصرة على 10 سباقات.

كما يمثل «غودولفين» في الشوط ذاته الجواد «بوتانيك» بإشراف المدرب أندريه فابر، القادم من سلسلة السباقات الفرنسية، وصاحب السبعة انتصارات في مسيرته المقتصرة على 15 مشاركة في عالم السباقات.

ويحمل ثلاثة من ممثلي الشعار الأزرق في ثاني أقوى السباقات العشبية المصنفة ضمن فئة «جروب1»، مهمة مزاحمة بطل نسختي العاميين الماضيين لسباق «دبي تيرف» الجواد الإماراتي «لورد نورث» الطامح للقبه الثالث على التوالي، ويستند فريق «غودولفين» على كل من «نيشن برايد» بإشراف شارلي آبلبي، المتوج بطلاً صيف العام الماضي بلقب «ساراتوغا ديربي» الأميركي الشهير لخيول «جروب1»، بجانب زميله في الإسطبل «ماستر أوف ذا سيز» المتوج في بطولة «زعبيل مايل» في كرنفال الموسم الحالي في ميدان، فيما يدفع المدرب الوطني سعيد بن سرور بالجواد الخبير «ريال وورد» الذي سبق له أن حل وصيفاً في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الشهير خلف الأسطورة «بعيد».

ويحمل نجم السباقات الياباني، «ليمون بوب» بإشراف المدرب هيروشي تاناكا، شعار «غودولفين» منفرداً في الشوط السادس «دبي غولدن شاهين» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» بجوائز تبلغ مليوني دولار، وذلك بعد المستوى اللافت الذي قدمه «ليمون بوب» في موسمه الأخير، وكلله بتتويجه فبراير الماضي بـ«كأس اليابان».

ويتكرر السيناريو ذاته مع الشوط الرابع وبطولة السرعة «القوز سبرينت» باتكال الشعار الأزرق في السباق المصنف ضمن خيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1200 متر عشبي، على خدمات «السهيل» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وذلك بعد موسم طيب للجواد البالغ من العمر ست سنوات في موسم سباقات الكرنفال الحالي، توج خلاله بطلاً في سباقي «قلعة الفهيدي»، و«رأس الخور».

ويعود الفريق الملكي، للدفع بأربعة من نخبة جياد التحمل للمنافسة على أطول أشواط الأمسية «دبي غولد كب» الذي يجري في الشوط الثالث لمسافة 3200 متر عشبي، والمخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2»، يتقدمهم بطل كأس البحرين فبراير الماضي «باشون أند غلوري» بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، فيما يعول المدرب شارلي آبلبي للمنافسة على اللقب على خدمات كل من «غلوبال ستورم» بطل سباق «دبي مدينة الذهب» في أمسية «سوبر ساترداي» مطلع مارس الجاري، وزميله «سيسكاني» بطل كأس «ند الشبا» فبراير الماضي، ويسجل نجم السباقات البريطانية «تراولرمان» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، حضوره الأول في الدولة.

ويدش نجم السباقات الفرنسية «إيغوت» بإشراف المدرب أندريه فابر، أيضاً حضوره الأول على مضامير الدولة، حين ينشد «إيغوت» لقب الشوط الثاني «غودولفين مايل» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1600 متر رملي.

ديتوري يطلب رقماً قياسياً في ظهوره الأخير بأمسية «الكأس»

يعول الفارس المخضرم وصاحب القفزة الشهيرة في عالم سباقات الخيل الإيطالي فرانكي ديتوري، في ظهوره الأخير في «كأس دبي العالمي» بعد اتخاذه قرار الاعتزال مع نهاية الموسم الحالي، على خدمات حامل اللقب الجواد السعودي «كنتري غرامر»، بطموح رفع «ديتوري» الكأس للمرة الخامسة في مسيرته، وفض شراكته على صعيد الرقم القياسي لأكثر الفرسان فوزاً بلقب الشوط التاسع والرئيس التي تجمعه مع الأسطورة الأميركي جيري بيللي، برصيد أربعة ألقاب لكل منهما.

وقال ديتوري في تصريحات صحافية: «أتطلع بشوق لخوض تحدٍ جديد على صهوة (كنتري غرامر) وتكرار الأمر ذاته الذي حققناه العام الماضي».

وأضاف: «لم يكن (غرامر) المرشح الأبرز للقب النسخة الماضية، إلا أننا نجحنا في كسر التوقعات التي كانت تصب في صالح الجواد الأميركي (لايف إذ غود)، وهذا العام هناك قوة أكبر خاصة من المنافسين اليابانيين».

ويذكر أن الفارس الأسطوري الأميركي جيري بيللي سبق له التتويج بكأس دبي العالمي أعوام 1996 و1997 و2001 و2002، قبل أن يتمكن الإيطالي فرانكي ديتوري من معادلة رقمه القياسي برصيد الألقاب الأربعة، بعد تتويج ديتوري باللقب أعوام 2000 و2003 و2006 وآخرها في 2022.

بافرت يترقب احتفالية ربع قرن على الانتصار الأول

يترقب المدرب الأميركي الشهير بوب بافرت، تكرار الفوز مع الجواد السعودي «كنتري غرامر» بطل «كأس دبي العالمي» للعام الماضي، لإعلان احتفاليته بالصورة المثلى، بذكر ربع قرن على رفع الكأس للمرة الأولى في مسيرته، عندما تألق البطل الأميركي «سيلفر شارم» نحو التتويج بلقب نسخة 1998 من السباق، متغلباً حينها على النجم الأوروبي «سوين» في منافسة محتدمة امتدت حتى الأمتار الأخيرة.

ووضع بافرت بصمة واضحة في سباقات منطقة الخليج العربي على مدار ربع قرن، بتوليه اختيار الخيول التي يرسلها للمنافسات، والتي أكدتها النتائج التي حققتها تلك الجياد، خاصة من حيث الجوائز المالية لإسطبلاته والملاك الذي يتعاملون معه، بعد أن جمعت الخيول التي أشرف على تدريبها جوائز مالية تفوق 35 مليون دولار، في إجمالي 22 مشاركة، من ضمنها سباقات «كأس دبي العالمي» و«كأس السعودية»، بمعدل 1.59 مليون دولار في كل مشاركة.

ونجح بافرت في رفع «كأس دبي العالمي» في أربع مناسبات، إذ بجانب تتويجه مع «سيلفر شارم»، نجح المدرب في إسراج الجواد الأميركي «كابتن ستيف» للفوز بلقب 2001، والانتظار حتى 2017 لرفع الكأس مرة ثالثة والتي جاءت مع الجواد السعودي «أوروغيت»، وتكرر الأمر ذاته العام الماضي مع الجواد السعودي «كنتري غرامر».