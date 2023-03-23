منتخب الإمارات يستعد للودية الأولى أمام طاجيكستان

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض مباراته الدولية الودية الأولى أمام منتخب طاجيكستان السبت المقبل في استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن معسكره المقام حالياً في العاصمة أبوظبي, الذي يقام خلال فترة التوقف الدولية, ويأتي هذا التجمع في إطار برنامج تحضيرات الأبيض الأولية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويُجري الأبيض تدريباته في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وجهازه المساعد بمشاركة 21 لاعباً هم : خالد عيسى ، علي خصيف ، خالد السناني ، خليفة الحمادي ، عبدالسلام محمد ، عبدالله إدريس ، عبدالله الكربي ، يوسف المهيري ، خالد الهاشمي ، عبدالعزيز هيكل ، بلال عبدالله ، عبدالله حمد ، ماجد راشد ، عبدالله رمضان ، محمد عبدالباسط ، طحنون الزعابي ، فابيو دي ليما ، حارب عبدالله ، كايو كانيدو ، أحمد عامر وسلطان عادل .

ويشهد معسكر أبوظبي وجود مجموعة من العناصر الشابة التي تنضم للمنتخب الأول للمرة الأولى, أبرزهم عبدالله إدريس مدافع نادي الجزيرة وبلال يوسف لاعب وسط نادي عجمان وعبدالله الكربي مدافع نادي الوحدة ويوسف المهيري مدافع نادي الوصل وأحمد عامر مهاجم نادي اتحاد كلباء ، وقد حرص الجهاز الفني وبقية اللاعبين بالترحيب بالعناصر الجديدة على طريقتهم الخاصة .

وأعرب اللاعبون الجدد عن سعادتهم بالانضمام لقائمة الأبيض والمشاركة في التدريبات للمرة الأولى ، حيث أشار بلال يوسف أنه انتظر هذه الفرصة كثيراً, خاصة بعد أن تم اختياره خلال الفترات الماضية ضمن القائمة الموسعة ، مشيراً إلى أن وجوده مع المنتخب يُحمله مسؤولية كبيرة في الحفاظ على مستواه وتطوير قدراته الفنية والبدنية وإظهار كل ما لديه خلال الحصص التدريبية من أجل حجز مكان له في التشكيلة .

بدوره وصف مهاجم نادي اتحاد كلباء أحمد عامر اختياره لتمثيل المنتخب الوطني خلال معسكر أبوظبي بالمفاجأة السارة, والتي سيحرص على استغلالها بالشكل المناسب من خلال العطاء المضاعف أثناء الحصص التدريبية والالتزام بتعليمات المدرب والاستفادة من خبرات بقية زملائه في المنتخب والظهور بشكل لافت خلال المباراتين الوديتين .