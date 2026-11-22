اختتم منتخب الإمارات لأصحاب الهمم مشاركته في النسخة الأولى من بطولة فزاع الدولية للدراجات – دبي 2026، بحصاد مميز، بعدما أضاف تسع ميداليات جديدة في اليوم الختامي، بواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين، ليرفع إجمالي رصيده في البطولة إلى 18 ميدالية ملونة، بواقع سبع ذهبيات، ومثلها من الفضيات، وأربع برونزيات.

وجاء ختام المشاركة الإماراتية قوياً في منافسات سباقات الطريق بمختلف فئاتها، ليواصل دراجو الإمارات حضورهم على منصات التتويج حتى اليوم الأخير من البطولة.

وحصد الميداليات الذهبية كل من عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي وحسين المازم وسلامة الخاطري، فيما نال الميداليات الفضية عايض الأحبابي وعبدالله الغافري وسالم الجنيبي، بينما ذهبت الميداليتان البرونزيتان إلى ذيبان المهيري وراشد الظاهري.

من جانبه، قال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله الفلاسي، إن دعم وتمكين أصحاب الهمم يحظى باهتمام وتوجيه مستمرين من القيادة الرشيدة، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم يمثلون نموذجاً للإرادة وقدوة للآخرين.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «تحمل البطولات التي تقام في دبي جميع مقومات النجاح، وتشكل محطة مهمة يحرص الجميع على المشاركة فيها على مدار العام، بفضل مكانة دبي وتفردها في مختلف المجالات، والخبرات الكبيرة التي يمتلكها أبناؤها. كما نحيي جهود نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي يقوم بعمل كبير لخدمة أصحاب الهمم، ليس فقط على مستوى التنظيم، وإنما أيضاً في مجال التمكين، بما يسهم في تحقيق النسخة الأولى من بطولة الدراجات الهوائية أهدافها المنشودة».

بدوره، أعرب البطل البارالمبي الهولندي دانيال أبراهمام، الحائز ثلاث ميداليات ذهبية في دورات ريو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024، عن سعادته بالمشاركة في نسخة دبي، مؤكداً أن المدينة أبهرته.

وقال: «دبي مدينة حيوية، وإقامة العديد من السباقات في قلبها تمثل حافزاً كبيراً للمتسابقين والمشاركين».

واختتم البطل البارالمبي حديثه، قائلاً: «سأحرص على الوجود في بطولة فزاع المقبلة، كما سأوجه الدعوة إلى العديد من زملائي للمشاركة فيها، بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته النسخة الأولى».