حقق منتخب السيدات المركز الخامس في بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بعدما تقدم مركزين في الترتيب النهائي، من المركز السابع إلى الخامس على مستوى القارة.

وجمع المنتخب ثماني نقاط، متساوياً مع منتخب أوزبكستان صاحب المركز الرابع، في حصيلة تعكس المستوى التنافسي الذي قدمته لاعبات المنتخب خلال البطولة، إلى جانب نجاحهن في التفوق على عدد من المنتخبات القوية، من بينها سريلانكا والهند ومنغوليا.

وضمت قائمة المنتخب روضة السركال ووافية درويش المعمري وأحلام راشد، وعنود عيسى وعهود عيسى، بقيادة المدرب فلاديمير أكوبيان.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الشطرنج، سعود المرزوقي، أن حصول منتخب السيدات على المركز الخامس يمثل خطوة إيجابية في مسيرة تطور الشطرنج النسائي الإماراتي، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى اللاعبات، وتعزيز قدرتهن على المنافسة في المحافل القارية والدولية.