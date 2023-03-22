"الزي الوطني".. إضافة جديدة لمسابقة الجمال في أمسية "كأس دبي العالمي"

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن إضافة جائزة أفضل "زي وطني" ضمن فعاليات مسابقة الجمال في أمسية كأس دبي العالمي السبت المقبل.

وقال نادي دبي لسباق الخيل في بيان صحافي: "تضم المسابقة فئة جديدة، ممثلة بجائزة أفضل زي وطني إلى جوائز مسابقات "ستايل ستيكس"، التي تشهد عرض أخر صيحات الموضة والأزياء في مضمار ميدان العالمي".

وأوضح: "تقام (ستايل ستيكس 2023)، في منطقة (أبرون فيوز) التي تعد قلب الحدث والمشهد الاجتماعي النابض بالحياة. وتقدم مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات في قاعة الطعام، وفي منطقة الجلوس الخارجية قرب ذا ستيبلز، ذا دبلينرز، وقاعة ذا ببل".

وأضاف البيان: "تستضيف المسابقة نجوم راديو (ARN) توم أوركهارت وماز حكيم، فيما يقام الحدث برعاية إعمار، دوروتا غولدبوينت، وآسكوتس اند شابيلز، بالتعاون مع Hats and Horses. وتفوق قيمة الجوائز المالية 300 ألف درهم، وسيتم الإعلان عن فائزٍ واحد فقط لكل فئة، كما توجد مجموعة من قسائم المبيعات، والأزياء والموضة، والطعام، والمكياج.

الجدول الزمني لمسابقات الجمال:

3:20 مساءً: انتهاء التسجيل

3:50 مساءً: فئة القبعات المبتكرة

4:25 مساءً: أفضل زي تقليدي (وطني)

5:00 مساءً: أفضل زي للرجال

5:40 مساءً: أفضل زي ثنائي

6:15 مساءً: أفضل زي للسيدات