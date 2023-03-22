أنظار العالم تتجه إلى «برج خليفة» لمتابعة قرعة «كأس دبي العالمي»

تتجه أنظار العالم في السادسة و45 دقيقة من مساء اليوم، باتجاه فندق «أرماني» في «برج خليفة»، حيث تجرى مراسم قرعة النسخة 27 من أمسية «كأس دبي العالمي» لسباقات الخيول، المقرر إقامتها السبت المقبل بجوائز تبلغ 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم)، إذ سيتم في القرعة تحديد بوابات انطلاق الخيول المشاركة في الشوط الرابع ومن الشوط السادس وحتى التاسع، المصنفة ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً. ويحظى الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» البالغ جوائزه 12 مليون دولار (44.08 مليون درهم) باهتمام خاص من وسائل الإعلام العالمية، كونه يمثل درة سباقات الأمسية، حيث يجذب سنوياً صفوة الخيول الساعية إلى الظفر بلقب أقوى سباقات المضامير الرملية لمسافة 2000 متر على الساحة الدولية.

وتبرز أهمية القرعة في كونها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات «6» و«7» و«8» أفضلية انطلاق مريحة، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات قريبة من الحافتين الداخلية والخارجية، عبر البوابتين الأولى والأخيرة، وتعد قرعة الأشواط التسعة المكونة لأمسية «كأس دبي العالمي» الأقوى والأشهر عالمياً، وتستقطب في كل عام نخبة الخيول، سواء على صعيد المضامير العشبية، أو الترابية، بالصورة ذاتها الذي تشهده النسخة 27 الحالية، وسط مشاركة 128 جواداً تمثل 18 دولة من ست قارات، من ضمنها 83 خيلاً قادمة من خارج الدولة، لمنافسة 45 من أقوى الخيول الموجودة في الإمارات.

وأجريت أول من أمس، قرعة الأشواط المصاحبة، البالغ إجمالي جوائز كل منها مليون دولار، ممثلة في الشوط الافتتاحي «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، والشوط الثاني «غودولفين مايل» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1600 متر رملي، والشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 3200 متر عشبي، ومن ثم الشوط الخامس «ديربي الإمارات» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1900 متر رملي.

وتواصل القرعة طريقها إلى بقية الأشواط «4-6-7-8-9»، وسط اهتمام بالشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، الذي يشهد مشاركة 15 من أقوى خيول العالم، يبرز منها عودة الجواد السعودي «كنتري غرامر» بإشراف المدرب الأميركي بوب بافرت، للدفاع عن لقبه في الشوط التاسع والرئيس، في فرصة سانحة لـ«غرامر» لمعادلة الإنجاز التاريخي لنجم «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» المتوّج بطلاً في نسختي 2018 و2019، ويعد الجواد الوحيد الذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس مرتين على التوالي.

ويتقدم «غرامر» مجموعة قوية من الجياد أصحاب الإنجازات في سباقات «جروب1»، إذ يتوقع أن يصطدم الجواد السعودي بكوكبة من الجياد اليابانية القوية الطامحة إلى إهداء اليابان لقبها الثاني في «كأس دبي العالمي»، بعد فوز «فيكتوار بيسا» في نسخة 2011، يبرز منها الجواد «بانثالاسا» المتوّج فبراير بطلاً لكأس السعودية، كما تعول الآمال اليابانية في الشوط الرئيس على الجواد الأعلى تصنيفاً (فيلا أزول) المتوّج بطلاً في كأس اليابان.

وتغيب جياد «غودولفين» حاملة الرقم القياسي بتسعة ألقاب عن الشوط الرئيس، تاركة المهمة في إهداء الإمارات لقبها الـ14 تاريخياً في «كأس دبي العالمي» لثلاثة من ممثلي جياد الدولة، يتقدمها «ألجيرز» بشعار حمدان سلطان السبوسي، المتوّج بطلاً في الجولتين الأولى والثانية من بطولة «تحدي آل مكتوم» للموسم الحالي، إضافة إلى كل من الجوادين «بندوق» لمحمد أحمد، و«ريموريس» بشعار إسطبلات الراشد.

بدوره، يحمل الجواد «سالوت ذا سولجير» آمال البحرين والمدرب فوزي ناس، في حصد لقب الكأس، وذلك بعد الأداء الرفيع الذي قدمه الجواد البالغ من العمر ثماني سنوات، في الرابع من مارس الجاري، نحو فوزه بلقب الجولة الثالثة والختامية من بطولة «تحدي آل مكتوم» لخيول «جروب1»، وتمثل بروفة نهائية من حيث المضمار ومسافة 2000 متر رملي التي يمتد عليها الشوط الرئيس.

كما تضم المجموعة الدولية مشاركة من الأرجنتين من خلال المهر «سوبر كورينتو»، الذي لم يغب عن المركزين الأول والثاني في سبع من أصل مشاركاته الثماني في عالم السباقات، من ضمنها فوزه صيف العام الماضي بلقب سباق «غران بريميو هيبودرمو» في تشيلي، المصنف ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب1»