13 نقطة تفصل حتا عن «الأضواء»

اقترب حتا من نيل إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين بعد أن حقق انتصاراً ثميناً على ضيفه التعاون بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى، وبات على بعد 13 نقطة من مبارياته الثماني المتبقية ليضمن التأهل رسمياً إلى «الأضواء».

حظوظ حتا

سيخوض حتا (56 نقطة) ثماني مباريات، ويعد الأقرب للوصول للنقطة 69 المؤهلة لدوري أدنوك للمحترفين، يليه في المركز الثاني دبا الحصن (51 نقطة)، إذ تفصله عن هدفه بالصعود 13 نقطة، وهي بواقع أربع انتصارات وتعادل، حيث سيلعب بالترتيب مع فرق الحمرية ومسافي ومصفوت والذيد والعربي والرمس وفرسان هسبانيا و«سيتي».

دبا الحصن

تنتظر دبا الحصن سبع مواجهات يلعب فيها مع بينونة والجزيرة الحمراء والتعاون والحمرية ومسافي ومصفوت والذيد.

«الصقور»

يخوض فريق الإمارات (الصقور) ثماني مباريات حتى ختام البطولة مع التعاون والحمرية ومسافي ومصفوت والذيد والعربي والرمس وفرسان هسبانيا، ويحتاج الصقور الى الفوز بجميع المباريات في حال فاز دبا الحصن كذلك بجميع مبارياته خصوصا أنهما لن يلتقيا بشكل مباشر

الحمرية

تعتمد فرصة الحمرية بالصعود على عوامل عدة منها فوزه بجميع المباريات المتبقية له، وهي ثمانية أمام كل من: حتا والإمارات و«غلف إف سي» والفجيرة ودبا الحصن وبينونة والجزيرة الحمراء والتعاون وتعد مباريات قوية، ويكون العامل الآخر خسارة فرق دبا الحصن والإمارات بواقع مباراة واحد على أقل تقدير.

ترتيب دوري «الهواة»

1- حتا 56 نقطة

2- دبا الحصن 51

3- الإمارات 50

4- الحمرية 44

5- مصفوت 43

6- مسافي 37

7- العروبة 35

8- العربي 35

9- الجزيرة الحمراء 32

10- التعاون 32

11- جلف إف سي 30

12- الذيد 30 13- الرمس 29

14- الفجيرة 25

15- سيتي 19

16- بينونة 15

17- فرسان هسبانيا 8