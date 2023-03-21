128 من أقوى الجياد تنافس على ألقاب الأمسية 27 في «كأس دبي العالمي»

كشفت اللجنة المنظمة لأمسية كأس دبي العالمي للخيول ونادي دبي للسباق، أمس، عن قائمة الخيول المنافسة على ألقاب الأشواط التسعة للنسخة الـ27 التي تنطلق السبت المقبل بمضمار ميدان العالمي لسباقات الخيل، وبإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم).

وتتنافس على ألقاب الأمسية 128 من أقوى الجياد على الساحة الدولية، تمثل 18 دولة من ضمنها 83 خيلاً قادمة من خارج الدولة، لمنافسة 45 من أقوى الخيول الموجودة في الإمارات.

وأوضحت أن القائمة تؤكد المكانة الدولية المرموقة وثقل أمسية «كأس دبي» كمركز عالمي على وجه الكرة الأرضية، لتواجد أقوى وأغنى أشواط الخيل على الساحة العالمية، سواء الأشواط التي تجري على المسالك العشبية، أو نظيرتها التي تقام على المسالك الرملية، في حفل يضم 32 جواداً فائزة في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الساعية لوضع بصمتها على السجلات التاريخية للكأس، يبرز منها عودة الجواد السعودي «كنتري غرامر» بإشراف المدرب الأميركي بوب بافرت، للدفاع عن لقبه في الشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي» البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، بفرصة معادلة «غرامر» الإنجاز التاريخي لنجم «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» المتوج بطلاً في نسختي 2018 و2019، ويعد الجواد الوحيد الذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس مرتين على التوالي. ويتقدم «غرامر» مجموعة قوية من الجياد أصحاب الإنجازات في سباقات «جروب1»، إذ يتوقع أن يصطدم الجواد السعودي بكوكبة من الجياد اليابانية القوية، والطامحة لإهداء اليابان لقبها الثاني في «كأس دبي العالمي» بعد فوز «فيكتوار بيسا» في نسخة 2011، يبرز منها الجواد «بانثالاسا» المتوج فبراير بطلاً لكأس السعودية، كما تعول الآمال اليابانية في الشوط الرئيس على الجواد «فيلا أزول» المتوج بطلاً في كأس اليابان.

وتحفل الأمسية بالمشاركة الأضخم تاريخياً للجياد اليابانية في ظل مشاركة 26 جواداً تنافس في ستة من أصل الأشواط التسعة، بالإضافة إلى 13 جواداً من أيرلندا، وتسعة من أميركا، وسبعة من بريطانيا، وأربعة من السعودية، ومثلها لكل من قطر وفرنسا، وثلاثة جياد من كل من البحرين والكويت وهونغ كونغ، وممثل وحيد لكل من الأرجنتين، وتشيلي، والبرازيل، ونيوزيلندا، وليبيا، والأوروغواي، وسلطنة عمان.

وتغيب جياد «غودولفين» حاملة الرقم القياسي بتسعة ألقاب عن الشوط الرئيس، تاركة المهمة في إهداء الإمارات لقبها الـ13 تاريخياً في «كأس دبي العالمي» لثلاثة من ممثلي جياد الدولة، يتقدمهم «ألجيرز» بشعار حمدان سلطان السبوسي المتوج بطلاً في الجولتين الأولى والثانية من بطولة (تحدي آل مكتوم) للموسم الحالي، بالإضافة إلى كل من الجوادين «بندوق» لمحمد أحمد، و«ريموريس» بشعار إسطبلات الراشد.

بدوره يحمل الجواد «سالوت ذا سولجير» آمال البحرين والمدرب فوزي ناس في حصد لقب الكأس، وذلك بعد الأداء الرفيع الذي قدمه الجواد البالغ من العمر ثماني سنوات في الرابع من مارس الجاري، نحو فوزه بلقب الجولة الثالثة والختامية من بطولة «تحدي آل مكتوم» لخيول «جروب1» وتمثل بروفة نهائية من حيث المضمار ومسافة 2000 متر رملي التي يمتد عليها الشوط الرئيس.

مزاد «دبي بريز آب» ينطلق في ميدان اليوم

تنطلق في الخامسة عصر اليوم، النسخة الثانية من مزاد «دبي بريز آب»، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع دار «غوفر» العالمية، ويقام على حلبة العرض في مضمار «ميدان» العالمي بدبي.

وسبق المزاد أمس استعراض الخيول المطروحة للمزاد في ركض سريع على مضمار التدريب بنادي دبي لسباق الخيل، ويضم المزاد 63 حصاناً من الطراز العالمي بعمر سنتين، من إيرلندا والمملكة المتحدة وأميركا، والمنتسبة إلى فحول رائدة في العالم، وترتبط بنسب خيول أثبتت تفوقها على الساحتين المحلية والدولية.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في المزاد منذ الأول من مارس الجاري، وارتفع عدد الخيول المشاركة إلى 63، خصوصاً بعدما وضع أصحاب الخيول من أبرز البائعين العالميين مزاد دبي هذا العام نصب أعينهم، مدعومين بنجاح العام الأول.

ويتوقع أن يشهد المزاد مشاركة كبيرة من الملاك القادمين من دول الخليج والمنطقة وحول العالم، بعد التنافس الكبير الذي شهدته النسخة الأولى العالم الماضي.

ويضم كتيب المزاد أرفع السلالات العالمية من المهرات والمهور المنحدرة من فحول مشهورة، مثل «أمريكان فيرو»، و«كونستيتوشن»، و«كيرلن»، و«غوستزابر»، و«هارد سبن»، و«غن رنر»، و«انتو ميسشيف»، و«جستفاي»، و«كنغمان»، و«ميداليا دورو»، و«نو ناي نفير»، و«نوت ذيس تايم»، و«سي ذا ستارز»، و«سبايتستاون»، و«تابت»، و«وور فرونت»، و«يوشيدا»، وغيرها من الفحول.

• 18 دولة تسجل مشاركة خيولها في أمسية «كأس دبي العالمي».



• 83 خيلاً من خارج الدولة تنافس 45 من أقوى الخيول الموجودة في الإمارات.