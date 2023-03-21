دبا يقدم موهبة جديدة من عائلة الخديم

أصبح لاعب دبا الفجيرة أحمد نبيل الخديم أصغر لاعب في فريق دبا الفجيرة يسجل هدفاً لـ«النواخذة» خلال مشاركات الفريق في مباريات دوري المحترفين، إذ سجل هدفاً في مرمى اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين وهو بعمر 19 سنة و74 يوماً.

ويعد اللاعب أحمد نبيل الخديم أحد لاعبي عائلة الخديم الكروية المعروفة في الفجيرة، والتي قدمت الكثير من نجوم الكرة، مثل لاعب الوحدة السابق طارق الخديم، ولاعب عجمان السابق محمد الخديم، ولاعب بني ياس السابق فيصل الخديم، ولاعب كلباء الحالي محمد الخديم، وحارس مرمى فريق الإمارات مروان الخديم، ولاعب دبا الفجيرة أحمد الخديم.

ويعد اللاعب أحمد نبيل أحد أبرز اللاعبين الذين يشاركون مع دبا الفجيرة في منافسات دوري تخت 23 سنة (الرديف).

بدوره عبر اللاعب عن سعادته بتسجيله الهدف في مرمى اتحاد كلباء، وقال إنه هدف للذكرى كونه أسهم في أن يحقق دبا الفجيرة أول نتيجة إيجابية على ملعبه الجديد الذي دشنه بداية الموسم الحالي.

وقال أحمد نبيل لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالسعادة لتسجيلي هدفاً أسعد الجمهور ومنح فريقي نقطة التعادل، وأتطلع إلى أن أكون عند حسن ظن الإدارة والجمهور والجهازين الفني والإداري للفريق الأول بقيادة المدرب حسن العبدولي وفريق الرديف بقيادة المدرب محمد عبيد الخديم».

وتابع: «الهدف علامة جميلة في حياتي الكروية، لكني لا أريد أن أفكر فيه كثيراً كي أركز على مستقبلي، وأن أمثل مدينتي والنادي بأفضل ما يمكن، وبكل تأكيد أتطلع إلى تطوير نفسي لكي انضم مستقبلاً للمنتخب الوطني، وهو هدف كل لاعب، لكني لست متعجلاً، وكما أكد لي جميع المدربين وعائلتي ومعظمهم لاعبون، أنه ينتظرني الكثير من التدريب والصبر الطويل لتطوير نفسي، وقد لعبت في دوري ادنوك حتى الآن ثلاث مباريات فقط أمام الجزيرة والشارقة واتحاد كلباء وسجلت هدفاً واحداً، بينما لعبت الكثير من مباريات الرديف وسجلت أربعة أهداف، وألعب مع منتخب الشباب». وبخصوص فرصة دبا الفجيرة بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين قال: «الفرصة موجودة مادام هناك مباريات، وعلينا أن نجتهد ونلعب ولا نفقد الأمل، ونكسب النقاط تدريجياً إلى أن تتضح الصورة».