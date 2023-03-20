بصمة كوزمين وتألق دجانيني وراء فوز الشارقة بأقل مجهود

نجح الشارقة في حصد ثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه فريق البطائح بالفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة أول من أمس بأقل مجهود، ضمن الجولة 20، ورفع الفريق رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس وبات الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر سبع نقاط، ليستعيد بذلك نغمة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين بعدما أخفق الفريق في إحراز أي انتصار في الجولات الثلاث الماضية. وسيفتح هذا الفوز العريض الذي أعاد الفريق مجدداً للمنافسة على لقب الدوري، شهية لاعبي الشارقة للاستمرار بقوة في المنافسة خصوصاً أنه تنتظره مواجهات قوية، فيما قادت بصمة مدرب الشارقة كوزمين الذي نجح في وضع التشكيلة المناسبة وتألق مهاجم الفريق جورج دجانيني بعدما سجل هدفين بجانب الأخطاء الفردية للاعبي البطائح، فريق الشارقة إلى هذا الفوز الكبير. ووصف كوزمين جميع المباريات المقبلة بأنها حاسمة خصوصاً إن تمكن من الفوز على الوحدة في المباراة المقبلة ضمن الجولة 21.

وشدد في تصريحات صحافية عقب المباراة على أنه كان بإمكان الشارقة أن يسجل أهدافاً أكثر في مرمى البطائح، مؤكداً أن المهم بالنسبة له هو أن فريقه حقق الفوز، وأن على الفريق الاستمرار في العمل.

بدوره وصف مدرب البطائح سعيد شخيت المباراة بأنها تعد أسوأ مباراة لعبها الفريق منذ أن تولى تدريبه، مشدداً على أنه هو من يتحمل مسؤولية أي خسارة للفريق، مؤكداً أن البطائح ليس هو الفريق الذي يعرفه ويلعب دائماً بقوة ضد الفرق الكبيرة مثل الوصل والجزيرة والوحدة والعين.