«الحبتور» و«بنجاش» في نهائي كأس تحدي دبي للبولو اليوم

يقام اليوم نهائي بطولة كأس تحدي دبي للبولو 2023، بين فريقي «الحبتور انكورا» و«بنجاش بنسالي»، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ويسعى كل فريق لتأكيد أحقيته بالفوز بكأس البطولة، بعد أن فاز في مباراتيه السابقتين، حيث تغلب فريق الحبتور انكورا على فريقي «مهرة اوربيس» و«بن دري»، وفاز «بنجاش بنسالي» على فريقي «بن دري» و«مهرة اوربيس» أيضاً.

وتسبق المباراة الختامية إقامة مباراة الترضية بين فريقي «مهرة اوربيس» و«بن دري».