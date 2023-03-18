سالمين يؤدي تحية الصدارة لـ «العقيد»

حافظ شباب الأهلي على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، في افتتاح مباريات الجولة الـ20 على استاد راشد في دبي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 45 نقطة، بينما توقف رصيد «النسور» عند 21 نقطة، كما استفاد شباب الأهلي من خسارة العين الوصيف، أمام النصر بهدف لصفر.

وسيطر شباب الأهلي على الشوط الأول، بعدما اعتمد مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري على الهجمات المرتدة والتركيز على رقابة خط هجوم «فرسان دبي»، ما أسهم في عدم صناعة أي من الفريقين فرصاً في أول 15 دقيقة من اللقاء، بينما أحرز السوري عمر خريبين (العقيد)، الهدف الأول من هجمة منظمة قادها البرازيلي سيزار ومرر الكرة إلى الأوزبكي غانييف، الذي لعب كرة عرضية متقنة وقابلها خريبين بتسديدة جميلة في المرمى (17).

وواصل شباب الأهلي وأهدر فرصتين محققتين في دقيقة واحدة عندما سدد فيدريكو كارتابيا كرة من داخل منطقة الجزاء لمست مدافع خورفكان روسيك وارتدت من العارضة إلى ركلة ركنية (26)، وفي الدقيقة نفسها سدد غانييف كرة قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 43 حصل البرازيلي يوري سيزار على ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة من مهاجم خورفكان فيليبي، وسدد كارتابيا ركلة الجزاء بمهارة في المرمى مضيفاً الهدف الثاني (45).

أمّا الشوط الثاني فقد تحسن أداء خورفكان وأحرز فيليبي هدفاً في الدقيقة 50، ولكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل عقب استعانته بتقنية الفيديو، بينما سدد الجزائري مهدي عبيد كرة قوية مرت بجوار القائم (66)، قبل أن يحرز «دودو» الهدف الأول من تسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة ودخلت المرمى (77)، ورد سالمين خميس بإحرازه الهدف الثالث بعدما تابع كرة مرتدة من دفاع «النسور» في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.