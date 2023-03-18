دبا يفاجئ بني ياس وينتفض بالفوز الثاني

انتفض دبا في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين وحقق ثاني فوز له في الموسم الجاري، وكان أمس على حساب مضيفه بني ياس بثنائية نظيفة، ليصل إلى النقطة الثامنة في الترتيب، بينما ظل بني ياس بـ19 نقطة، ويتأزم موقفه بعدما فشل في تحقيق أي فوز منذ الجولة 14، عندما فاز على خورفكان، حيث خسر في خمس مباريات بما فيها لقاء أمس.

واستحق دبا الفوز والنقاط الثلاث بعد أن قدم شوطاً أول رائعاً ونجح في إحراز هدفه الأول مبكراً في الدقيقة 11 عن طريق ألفارو، واستمر الفريق في أفضليته في الشوط الأول، والذي اختفى فيه فريق بني ياس نهائياً، ولم يصل إلى مرمى دبا إلا في مناسبتين فقط، لينتهي الشوط بتقدم دبا. وفي الشوط الثاني لم ينجح بني ياس في العودة، سواء في الأداء أو النتيجة، بينما اعتمد دبا على الهجمات المرتدة والعرضية، لينجح في إحراز هدفه الثاني في الدقيقة 60 عن طريق حبيب يوسف من رأسية استقرت في مرمى بني ياس، ولم ينجح صاحب الأرض في الوصول إلى مرمى دبا أو إحراز هدف تقليل الفارق، لتنتهي المباراة بفوز دبا بهدفين دون مقابل، ويحقق ثلاث نقاط مهمة للغاية، وهو الفوز الثاني له بالبطولة، إلا أنه لايزال بين أبرز مرشحين للهبوط إلى دوري الهواة، طبقاً للنتائج.