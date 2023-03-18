الوحدة يعود إلى الانتصارات ويزيد الضغط على الظفرة

عاد فريق الوحدة إلى الانتصارات سريعاً عقب الخسارة التي تلقاها الجولة الماضية أمام العين، حيث نجح في الفوز على الظفرة بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد حمدان بن زايد أمس، ليعود الوحدة إلى المنافسة، ويحافظ على آماله في التتويج باللقب، بينما تأزم موقف الظفرة الذي خسر فرصة جديدة على أرضه من أجل حصد نقاط المباراة.

وأحرز أهداف الوحدة أدريان دا سيلفا، في الدقيقة 7 وماتيوس فيليبي في الدقيقة 15، واختتم جواو بيدرو ثلاثية الوحدة في الدقيقة 73، بينما أحرز هدف الظفرة الوحيد علي عيد في الدقيقة 94. وبهذه النتيجة يصل الوحدة إلى النقطة 40، بينما يقف رصيد الظفرة عند ثماني نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ولم يجد الوحدة صعوبة في تحقيق الفوز، خصوصا في الشوط الأول، بعدما استغل الارتباك في دفاع الظفرة، لينجح في إحراز هدفين في أول 15 دقيقة، لينهي المباراة مبكراً، مستغلاً البداية الجيدة، وفي المقابل فشل الظفرة في حصد نقاط الأمان، ليستمر مهدداً بالهبوط.