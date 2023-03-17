شباب الأهلي يهزم خورفكان ويطمئن على صدارة الدوري

حافظ شباب الأهلي على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم في افتتاح مباريات الجولة الـ 20 على استاد راشد في دبي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 45 نقطة، بينما توقف رصيد "النسور" عند 21 نقطة. وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول، بعدما اعتمد المدرب عبدالعنبري على الهجمات المرتدة والتركيز على رقابة خط هجوم "فرسان دبي" ما أسهم في عدم صناعة أي من الفريقين فرص في أول 15 دقيقة من اللقاء، بينما أحرز السوري عمر خريبين الهدف الأول من هجمة منظمة قادها البرازيلي يوري سيزار ومرر الكرة إلى الأوزبكي عزيز غانييف الذي لعب كرة عرضية متقنة وقابلها خريبين بتسديدة جميلة في المرمى (17).

وواصل شباب الأهلي وأهدر فرصتين محققتين في دقيقة واحدة عندما سدد فيدريكو كارتابيا سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لمست مدافع خورفكان روسيك وارتدت من العارضة إلى ركلة ركنية (26)، وفي الدقيقة نفسها سدد غانييف كرة قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 43 حصل البرازيلي يوري سيزار على ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة من مهاجم خورفكان أيلتون فيليبي، وسدد كارتابيا ركلة الجزاء بمهارة في المرمى مضيفاً الهدف الثاني (45). أما الشوط الثاني تحسن أداء خورفكان وأحرز أيلتون فيليبي هدفاً في الدقيقة 50 ولكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل عقب استعانته بتقنية الفيديو، بينما سدد الجزائري مهدي عبيد كرة قوية مرت بجوار القائم (66)، قبل أن يحرز رفائيل غيماريش "دودو" الهدف الأول من تسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة ودخلت المرمى (77)، ورد سالمين خميس بإحرازه الهدف الثالث بعدما تابع كرة مرتدة من دفاع "النسور" في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.