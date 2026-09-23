«خليجي 27» يبدأ بالتعادل.. العراق يتقدم وعُمان تعود

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة المنتخب العراقي ونظيره العُماني، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.

ولم ينتظر «أسود الرافدين» طويلاً لافتتاح التسجيل، بعدما نجح محمد قاسم في هز شباك المنتخب العُماني، إثر تمريرة من أيمن حسين داخل منطقة الجزاء، سددها قاسم في مكان صعب على الحارس إبراهيم المخيني، في الدقيقة السادسة.

وفرض المنتخب العراقي أفضليته عقب الهدف، مستفيداً من انضباطه الدفاعي وإجادته إغلاق المساحات أمام مرماه، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي كاد من إحداها أن يعزز تقدمه، عندما توغل محمد قاسم من الجهة اليسرى وسدد كرة باتجاه الزاوية اليمنى، لكن الحارس إبراهيم المخيني تألق وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب العُماني سعياً لإدراك التعادل، ونجح في أول محاولة تمكن خلالها من اختراق دفاع العراق، بعدما أرسل أحمد الكعبي تمريرة طولية انطلق منها ناصر الرواحي، الذي سدد الكرة في الزاوية اليسرى العليا، مسجلاً هدف التعادل 67.