طاقم تحيكم إماراتي لمباراة المحرق والسيب بكأس «الملك سلمان»

أعلن اتحاد كرة القدم أن لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم عينت طاقماً تحكيماً دولياً إماراتياً، بقيادة عادل النقبي، لإدارة مباراة المحرق البحريني والسيب العُماني، المقررة اليوم في استاد علي بن حمد بالعاصمة البحرينية المنامة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وذكر الاتحاد أن الطاقم التحكيمي يضم كلاً من الحكمين المساعدين علي راشد النعيمي وسبت عبيد، وعمر آل علي حكماً رابعاً، ومنصور الحربي مراقباً، وفهد العريني من السعودية مراقباً للحكام.

ويعد عادل النقبي أحد أبرز الحكام الدوليين في القارة الصفراء، وقاد العديد من المباريات المهمة، سواء في الدوري الإماراتي أو على صعيد البطولات الآسيوية.