البطائح والوحدة يطلبان الفرصة الأخيرة في دوري السلة

يطلب فريق البطائح والوحدة، الفرصة الأخيرة، للتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة الدوري العام لكرة السلة، حين يلتقيان في السابعة والربع من مساء اليوم كل من الوصل والشارقة على التوالي في إياب الدور ربع النهائي، إذ خسر البطائح ذهاباً أمام مضيفه الوصل الأربعاء الماضي بنتيجة (82-93)، كما خسر الوحدة خارج الديار أمام الشارقة في اليوم ذاته بواقع (66-93). وتستضيف صالتا البطائح والجزيرة موقعتي الإياب، الساعي من خلالهما فريقا البطائح والوحدة، لرد الاعتبار الذي يكفل لهما مواجهة ثالثة فاصلة حدد موعدٍ لها يوم الأربعاء المقبل.

بدورهما يطلب الوصل والشارقة تكرار فوزهما ذهاباً، والابتعاد عن حسابات المواجهة الثالثة الفاصلة، واللحاق بفريقي شباب الأهلي والنصر اللذين ضمنا تأهلهما المبكر للمربع الذهبي منتصف يناير الماضي، بإنهائهما الدور التمهيدي بالمركزين الأول والثاني. وتبدو حظوظ الشارقة والوصل الأوفر في الحصول على التأهل، نظراً إلى امتلاكهما علو الكعب في نتائج المواجهات التي جمعتهما مع الوحدة والبطائح في دوري الموسم الحالي، بعد أن فاز الشارقة على الوحدة في ذهاب التمهيدي (92-82)، وتكرار الأمر إياباً (90-82)، ومن ثم الفوز في ذهاب ربع النهائي (93-66)، فيما سجل الوصل فوزه على البطائح في ذهاباً وإياباً في الدور التمهيدي بنتيجتي (94-77) و(92-85) على التوالي، وأكملها بالانتصار في ذهاب ربع النهائي (93-82).