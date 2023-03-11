ريبروف يعادل انتصارات زوران.. ويتفوق عليه في النقاط

وصل مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، إلى الفوز ال 32 من أصل 45 مباراة أشرف خلالها على قيادة «الزعيم»، في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليعادل بذلك عدد الانتصارات التي حققها المدرب الأسبق الكرواتي زوران ماميتش، والذي يُعدّ أحد أفضل المدربين في تاريخ الفريق، إذ قاد الأخير العين في 44 مباراة حقق خلالها 32 انتصاراً.

ويتفوق ريبروف على زوران في تلقيه لعدد أقل من الهزائم، إذ خسر في أربع مباريات وتعادل في تسع مباريات، بينما تلقى زوران ست هزائم، وتعادل في ست، وفيما يتفوق الأخير في عدد الأهداف التي سجلها لاعبو العين تحت قيادته بإحراز 119 هدفاً، فإن شباكه استقبلت 50، بينما سجل العين تحت قيادة ريبروف 108 أهداف، واستقبلت شباكه 40 فقط، وجمع ريبيروف خلال مشواره مع العين في الدوري 105 نقاط، فيما جمع زوارن 102 نقطة.

وعلى مستوى تحقيق بطولات الدوري، فقد نجح المدربان في الصعود لمنصّات التتويج، وحقق ريبروف اللقب في الموسم الماضي ومن أول محاولة، إضافة إلى لقب كأس رابطة المحترفين (مصرف أبوظبي الاسلامي)، بينما فاز زوران باللقب في نسخة 2017-2018، علماً بأنه تولى المهمة في منتصف موسم 2016-2017، وأنهى الموسم رابعاً، فيما حقق لقب كأس رئيس الدولة، إضافة إلى الوصول لنهائي مونديال الأندية 2018.

وكان ريبروف وصل إلى الانتصار الـ32 من بوابة «كلاسيكو أبوظبي»، بفوزه خارج قواعده بثلاثية نظيفة على حساب الوحدة في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس، ضمن الجولة 19، ليواصل العين المضي قدماً في مشوار المنافسة على الاحتفاظ بلقب الدوري.

وأكد مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، أن فريقه استحق الفوز في مباراة «كلاسيكو أبوظبي» في مباراة وصفها بأنها كانت مثيرة وممتعة، وأشار إلى أن توقيت الهدف الأول الذي سجله لاعب الفريق الكرواتي تين جيدفاج، في الدقيقة 25، كان مناسباً، وأن الفريق تمكن بعده من فرض سيطرته على مجريات المواجهة.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «لقد كان من الصعب جداً على لاعبي الفريق خوض مباراة كل ثلاثة أيام، وآمل أن نستمر بالأداء نفسه خلال استحقاقاتنا المقبلة».

وحول سر التحول في المواجهة، قال ريبروف: «لنتحدث بواقعية أكثر، العين خاض خلال المراحل الماضية مواجهات قوية أمام الشارقة وشباب الأهلي، وقدم اللاعبون أداءً رائعاً، ولن أتحدث عن الأسماء، لكن هناك لاعبين في قائمة الفريق تحسّن أداؤهم بصورة واضحة والجمهور يعرفهم».

ورداً على سؤال حول كيف يرى حظوظ فريقه في المحافظة على اللقب، قال: «تركيزنا حالياً منصب على مواجهة النصر، ولكنني سأمنح اللاعبين راحة 48 ساعة، للتعافي وبرامج الاستشفاء بعد المباريات القوية التي خاضها الفريق، أخيراً، ومن ثم سنعود لمتابعة تحضيراتنا للجولة المقبلة».

في المقابل، أعرب مدرب فريق الوحدة، الإسباني مانويل خمينيز، عن خيبة أمله بعد خسارة المواجهة، وقال في المؤتمر الصحافي: «إن المباراة كانت متكافئة، وخطأ واحد تسبب في معاقبتهم»، كما أشار إلى أن النقص العددي بعد طرد عبدالله الكربي في مطلع الشوط الثاني عقد من مهمة فريقه.

وتعليقاً على الخطأ الذي وقع فيه حارس المرمى محمد الشامسي، الذي تسبب في استقبال هدف المباراة الأول، قال خمينيز: «هو حارس جيد والأخطاء واردة في كرة القدم».

أرقام ريبروف في الدوري

■ 45 مباراة

■ 32 انتصاراً

■ 9 تعادلات

■ 4 هزائم

■ 108 أهداف له

■ 40 هدفاً عليه

أرقام زوران في الدوري

■ 44 مباراة

■ 32 انتصاراً

■ 6 تعادلات

■ 6 هزائم

■ 119 هدفاً له

■ 50 هدفاً عليه