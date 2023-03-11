تعادل مخيب للظفرة أمام البطائح

خيّم التعادل الإيجابي 1/1، على مباراة البطائح مع ضيفه الظفرة أمس، في افتتاح الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين. ويعتبر التعادل مخيباً للظفرة، كونه في المركز قبل الأخير بثماني نقاط، ويعتبر ثاني أبرز فريقين مهددين بالهبوط بعد دبا صاحب المركز الأخير، مقابل 17 نقطة للبطائح. وتقدم الضيوف، عن طريق البرازيلي ليونسو، مستغلاً عرضية خالد الدرمكي، دون أن يكون مراقباً ليُسجلها سهلة على يمين الحارس «43». بعدها مباشرة، تلقّى مدافع البطائح، فهد سبيل البطاقة الحمراء مباشرة، بعد تدخل قوي مع راشد مهير، ليكمل البطائح المباراة بـ10 لاعبين. واستطاع البطائح رغم ذلك أن يُدرك التعادل عن طريق المالي سيكو جاساما، من ضربة رأس بعد عرضية متقنة من بيدرو «72». ودفع الظفرة ضريبة الحذر الزائد رغم النقص العددي في صفوف فريق البطائح.