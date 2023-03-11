«أبيض» الدراجات يشارك في طواف الجزائر

يشارك منتخب الدراجات في طواف الجزائر الدولي الذي يختتم 16 الجاري، إضافة إلى المشاركة 17 الجاري في سباق الجائزة الكبرى بالجزائر، وهو السباق الخاص الذي تقيمه اللجنة المنظمة في ختام الطواف. ويشهد الطواف إقامة 10 مراحل، ويتكون المنتخب من: سيف الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله الحمادي، عبدالله جاسم، أحمد المري، حمدان حسن. ويتواجد الكابتن بدر ثاني، ومعاذ سلطان، والمدلك جون. وغاب عن المشاركة أحمد المنصوري.

وقال رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، في تصريح صحافي، إن مشاركة المنتخب تأتي بغرض استمرارية النهج نفسه للمشاركة في الطوافات الرسمية والمعتمدة لجمع النقاط الدولية التي تؤهل المنتخب للمشاركات الخارجية.