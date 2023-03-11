4 مواجهات في دوري الهواة.. أبرزها الحمرية مع سيتي

تنطلق عند الساعة 17:35 من مساء اليوم، منافسات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بخوض أربع مباريات تتقدمها مباراة الحمرية مع ضيفه «سيتي»، بينما سيلعب مصفوت مع الرمس، ويلتقي مسافي فرسان هسبانيا، والتعاون مع العروبة.

ويبلغ رصيد الحمرية 43 نقطة في المركز الرابع، بينما «سيتي» في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة. ويتطلع الحمرية إلى تحقيق الفوز للبقاء في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للمحترفين، خصوصاً أنه يبتعد بفارق نقطتين عن دبا الحصن الوصيف برصيد 45 نقطة.

في المقابل، يبحث «سيتي» عن نتيجة إيجابية تساعده على البقاء آمناً من الهبوط.

ويتطلع مصفوت (الخامس) برصيد 37 نقطة إلى نيل ثلاث نقاط مهمة من فريق الرمس الـ11 برصيد 29 نقطة، تمكنه من البقاء قريباً من فرق مربع المنافسة، والأمر نفسه بالنسبة إلى فريق التعاون صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة، الذي يقدم موسماً جيداً، وهو يواجه فريق العروبة الـ10 برصيد 31 نقطة، بينما يريد مسافي نيل ثلاث نقاط ممكنة من فرسان هيسبانيا (الأخير) برصيد 8 نقاط.