"الزعيم" يقسو على الوحدة في "الكلاسيكو".. ويتصدر "مؤقتا"

صعد فريق العين إلى صدارة مؤقتة لدوري أدنوك للمحترفين اليوم، بعد فوزه الثمين على مستضيفه الوحدة في "الكلاسيكو"، الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 19. ويتعين على العين انتظار نتيجة شباب الأهلي (39 نقطة) أمام الجزيرة، والوصل (38 نقطة) في مواجهة الشارقة اليوم، للتعرف على مصير صدارته للدوري بـ 40 نقطة. في المقابل ظل الوحدة بـ 37 نقطة. وقص مدافع العين تين جيدفاج شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 25، وعزز زميله لابا كودجو بالهدف الثاني في الدقيقة 65، بينما اختتم الثلاثية كايو في الدقيقة 68.

وتسبب خطأ تقديري لحارس مرمى الوحدة محمد الشامسي في استقبال شباكه هدفاً مبكرا بعد أن أرسل الكرواتي تين جيدفاج كرة مقوسة من منطقة بعيدة إلى داخل منطقة الجزاء، لكنها اتجهت صوب الحارس الذي فشل في التعامل معها.

وظهر "العنابي" بشكل أقوى في مطلع الشوط الثاني إذ فرض أسلوبه بالكامل ورمى بثقله هجومياً، ما دفع الضيوف إلى التراجع لتأمين تقدمهم، فيما كانت نقطة التحول حصول مدافع الوحدة عبدالله الكربي على البطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 56، بسبب تدخل عنيف على لاعب العين بالاسيوس، ما شكل ضرب قاضية لمساعي فريقه في العودة وفي المقابل سمح للضيوف بالسيطرة على اللقاء.

ومع مرور الوقت وجد مدرب فريق الوحدة، الاسباني مانويل خمينيز نفسه مطالباً برمي ثقله هجومياً، وأجرى تبديلاً بنوايا هجومية واضحة بسحب لاعب الوسط آلان ماركيز ودخول المهاجم دانيال. وظهرت الثغرات في دفاع الوحدة مع تقدمه للأمام، ما استفاد منه الضيوف في تسجيل الهدف الثاني بواسطة التوغولي لابا كودجو الذي استفاد من خطأ دفاعي خلال تشتيت الكرة، فيما عاد زميله كايو بعد 3 دقائق فقط ليسجل الهدف الثالث بتسديدة من داخل الجزاء.