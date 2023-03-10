عجمان يقلب تأخره بهدفين إلى تعادل مثير مع خورفكان

حرم فريق عجمان مضيفه خورفكان اليوم من الفوز، بعد أن قلب تأخره بهدفين لصفر إلى تعادل مثير 2-2. وبهذا التعادل في الجولة 19 لدوري ادنوك للمحترفين تمكن عجمان من رفع رصيده إلى 33 نقطة، وخورفكان بلغ النقطة الـ21. وظهرت المباراة متوسطة المستوى فنيا، ونجح حارس عجمان علي الحوسني بالتصدي لثلاث كرات خطرة سددها لاعب خورفكان دودو ومواطنه فيليبي.

افتتح خورفكان تسجيل الاهداف عن طريق فابيو جونكالفيس، والذي اكمل كرة عرضية وصلته من فيليبي في الدقيقة 40. ثم نجح خورفكان بتسجيل الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة قادها فيليبي من وسط الملعب، وحولها إلى دودو، الذي نجح بتسديد الكرة إلى الزاوية البعيدة (45+3).

وفي الشوط الثاني رمى عجمان بكل ثقله وصنع هجمات عديدة اصطدم معظمها بالتكتل الدفاعي لخورفكان، حتى تمكن من تسجيل هدفه الاول في الدقيقة 71 عن طريق عبدالله صالح بكرة رأسية بعد تمريرة من فراس بالعربي. ونجح بعدها عجمان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق وليد أزارو، ومجددا بكرة راسية قوية في شباك خورفكان، مستفيدا من كرة وصلته من محمد هلال. وشهدت الدقائق الأخيرة إضاعة أهداف محققة من الجانبين.