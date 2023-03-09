80 خيلاً في السباق الـ 13 للخيول بمضمار أبوظبي

ينطلق اليوم السباق الـ13 للخيول للموسم الجاري بمضمار أبوظبي، المكون من ستة أشواط، منها خمسة للخيول العربية الأصيلة، فيما يخصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة. وتقام فعاليات السباق بمشاركة 80 خيلاً، وبإجمالي جوائز يبلغ 470 ألف درهم. وتتنافس 14 خيلاً في الشوط الرابع المخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر، أبرزها «مراقب» الفائز في مضمار العين، و«إيجابي»، و«البريق». ومن أبرز المتنافسين على لقب الشوط الثالث «إي إس نهام»، و«هزيم الوثبة»، و«الصنعاء».

وخصص الشوط الأول لمسافة 2200 متر لسباق الخيول العربية الأصيلة (مبتدئة)، ويتصدر الترشيحات في المنافسة «آيدلك ألهم»، و«سينت الموري»، و«تلاقي».

وأبرز المتنافسين على لقب الشوط الثاني «البارق»، و«نوفل الوثبة»، و«إيه إف رامي». ومن أبرز الأشواط الأخرى، تصدر «غيار»، و«سلاف»، الترشيحات في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة. كما يبرز في الشوط السادس «الباتريوتا» و«جميرا باي»، إلى جانب «بيرفكت لوف»، و«أبشرك».