كايزر: أشعر بالإحباط لخروجنا من الكأس

قال مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايرز، إنه «يشعر بإحباط كبير بسبب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، عقب الخسارة أول من أمام الشارقة 1-2»، مؤكداً أن شعوه بالإحباط يعد شئياً طبيعياً، مشدداً على أن الجزيرة سيتجاوز هذا الأمر خلال المباريات المقبلة، رافضاً في الوقت نفسه إيجاد الإعذار للخسارة، لافتاً إلى أن الفريق لم يعاني إرهاقاً، وأن جدول المباريات لم يكن ضاغطاً، مشدداً على أنه يفضل أن يخوض فريقه مباراة كل أربعة أو خمسة أيام.

وحسم الشارقة المباراة لصالحه وتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس وملاقاة عجمان.

وأضاف كايرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «خلال الشوط الأول لم يقدم الفريق الأداء الجيد، والشارقة ضغط علينا بشكل مميز جداً، ولم نستطع التعامل مع هذا الضغط بإيجاد الحلول المناسبة، وكانت الأفضلية للشارقة خلال الـ10 دقائق الأولى، لكن في الشوط الثاني عملنا على بناء اللعب بشكل مختلف، ونجحنا في ذلك وكنا الطرف الأفضل حتى تمكنا من إحراز هدف التعادل، وبعد ذلك كانت الأفضلية متساوية بين الفريقين، لكن في نهاية الأمر تمكن الشارقة من تسجيل هدف الفوز».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن ما حدث للفريق، رغم أنه كان الطرف الأفضل في معظم فترات الشوط الثاني، وعاد للمباراة بتسجيل هدف التعادل، أوضح كايرز: «الشارقة فريق قوي جداً، ويمتلك لاعبين مميزين وحاسمين في كل الخطوط وفي خط الهجوم تحديداً، وربما نكون قد نجحنا في السيطرة على اللعب في معظم فترات المباراة، لكن عندما لم ننجح في ذلك عاقبونا وسجلوا هدفاً، لكن عموماً الأداء كان جيداً، خصوصاً في الشوط الثاني، وفي لحظة من المباراة تمكن الشارقة من التسجيل وإنهاء المباراة لصالحهم».

كوزمين: لم نكرر أخطاء الدوري وتحكمنا في المباراة بنسبة 99%



من جانبه، قال مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، إنه «فخور بأداء لاعبيه أمام الجزيرة»، معتبراً أن الفريق تحكم في مجريات المباراة بنسبة 99%، وكانت هناك فرصة وحيدة للفريق المنافس في الشوط الأول من خطأ فردي، مؤكداً أن الشارقة أهدر عدداً كبيراً من الفرص، لكنه أشار إلى أنه سعيد كون الفريق حصل على عدد كبير من الفرص، وأن الشارقة كان لديه التحرك الإيجابي المطلوب، لافتاً إلى أن الفريق لم يكرر في هذه المباراة الأخطاء التي حدثت في الدوري.

وكشف كوزمين، خلال المؤتمر الصحافي، أنه بعد مباراة كأس السوبر أمام العين، وكذلك مباراة الجزيرة في الجولة الماضية للدوري، كانت لديهم مشكلات وإصابات عديدة في الفريق مثل كايو لوكاس وماجد حسن.

وعن رأيه في إهدار لاعبي الشارقة فرصاً عديدة، خصوصاً في الشوط الثاني للمباراة، مثل التي أهدرها كل من كايو لوكاس وباكو ألكاسير، أكد كوزمين أن هذا الأمر يحدث، لافتاً إلى أن هناك مباراة سجل فيها الفريق من فرصة وحيدة، معتبراً أنه يهمه الأداء أكثر من النتيجة. وأكمل مدرب الشارقة: «نسعى دائماً إلى التركيز والعزيمة والإصرار، وفخور جدا بأداء اللاعبين».

وأشار كوزمين إلى أنه دائماً يسعى إلى الحفاظ على عقلية الأبطال عند اللاعبين، مشدداً على أن الأمر يعني أنه يجب في كل مباراة أن يلعب الفريق بنسبة تراوح بين 100 و120% من إمكاناته.