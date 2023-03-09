باوزير: دعاء والدي ونصائح كوزمين تحفزني كثيراً

كشف لاعب الشارقة خالد باوزير، الذي يلعب في صفوف «الملك» منذ 2020 قادماً من الظفرة، أنه يفكر دائماً في حصد أكبر عدد من البطولات مع فريقه، وأنه سعيد بالمستوى الفني الذي يقدمه حالياً مع الشارقة، لافتاً إلى أن دعاء والديه وتحفيزهما له باستمرار، بجانب نصائح مدرب الفريق الروماني كوزمين، يجعله يسعى إلى تقديم الأفضل، مشدداً على أن لديه الكثير، وأنه دائماً جاهز لخدمة فريقه في أي وقت وأي مركز في الملعب، معتبراً أن الشارقة يتميز بروح العائلة بين لاعبيه وجهازيه الفني والإداري، مشدداً على أن الشارقة يسعى إلى حصد البطولة الثالثة هذا الموسم، وهى لقب الدوري، بعدما حصد حتى الآن كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، لافتاً إلى أنه استفاد كثيراً من وجود مدرب كبير مثل الروماني كوزمين، ومن النصائح التي يقدمها له ولكل لاعبي الفريق، معتبراً أن كوزمين يعطي دائماً اللاعب الثقة بنفسه، وأن الشارقة هذا الموسم ليس فريق النجم الواحد، وإنما نجومية الفريق هي لجميع اللاعبين، واصفاً لاعب الجزيرة علي مبخوت، ولاعب العين لابا كودجو، ولاعب الوصل علي صالح، بأنهم الأبرز في الدوري الإماراتي.

وشارك خالد باوزير (27 عاماً) في 16 مباراة في الدوري من أصل 18 مباراة خاضها الشارقة، وتواجد أساسي في ست مباريات، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق 527 دقيقة، ويلعب في مركز خط الوسط.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أدائي وأدواري كلاعب في الملعب تختلف، وهناك أيضاً تعليمات المدرب لي للقيام بأدوار تكتيكية مختلفة في بعض الأحيان، وأي مركز يخدم الفريق أنا جاهز للعب فيه، وراض عن مستواى مع الشارقة وأطمح دائماً إلى الأفضل».

أجواء عائلية

وعن العلاقة في أوساط لاعبي الشارقة، قال باوزير: «الأجواء بين اللاعبين في غرفة تبديل الملابس تعد المثال الأبرز لكي يظهر الفريق بصورة طيبة، وإن لاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني يعيشون دائماً أجواء وروح الفريق الواحد».

وعن مدى استفادته كلاعب من وجود مدرب كبير مثل كوزمين، أكد خالد باوزير أن «كوزمين مدرب كبير وغني عن التعريف وصاحب بطولات، وأن شهادته فيه مجروحة وأنه كلاعب يحاول الاستفادة منه كمدرب قدر الإمكان، وأن نصائحه ساعدته كثيراً وهو مدرب دائماً يعطي اللاعب الثقة بنفسه».

طموح كبير

وعن طموحاته مع الشارقة، أكد باوزير أنه «يسعى إلى حصد أكبر عدد من البطولات، وقد حصد هذا الموسم حتى الآن بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، ويتطلع للبطولة الثالثة وهي المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، رغم أن المنافسة تعد صعبة بالنسبة لجميع الفرق».

الأفضل في الدوري

وعن أبرز لاعبي الدوري في رأيه، أكد باوزير أن «لاعبي فريق الشارقة بكامله يعدون جميعاً نجوماً، وفي الفرق الأخرى يبرز من اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين لاعب العين لابا كوددجو، إلى جانب جميع اللاعبين الأجانب في فريق عجمان، وعلى صعيد اللاعبين المواطنين، فإن هناك مهاجم الجزيرة علي مبخوت، ولاعب الوصل علي صالح الذي يقدم موسماً استثنائياً».

ألكاسير وبيانيتش ومانولاس

وكشف خالد باوزير أنه استفاد كثيراً من اللعب إلى جوار لاعبين كبار مثل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير والبوسني ميراليم يانتيش واليوناني مانولاس، معتبراً أن تأثيرهم كبير على لاعبي الفريق، سواء في الملعب أو في غرفة تبديل الملابس.