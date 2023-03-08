تعرّف إلى ملاعب ومواعيد نصف نهائي الكأس

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم من خلال حسابه في "تويتر"، مواعيد وملاعب مباريات الدور نصف نهائي كأس رئيس الدولة، والتي تقام يومي 5 و14 أبريل المقبل بنظام الذهاب والإياب.

وتقام الأربعاء 5 أبريل مباراتان تجمع الأولى الشارقة مع عجمان على استاد الشارقة الساعة 22:00، فيما تجمع المباراة الثانية الوصل مع العين في ذات التوقيت على ملعب زعبيل بنادي الوصل. وتقام مباراتي الإياب يوم الجمعة 14 من ذات الشهر، إذ يلتقي في المباراة الأولى عجمان مع الشارقة على استاد راشد بن سعيد الساعة 22:00، وفي المباراة الثانية يلتقي العين مع الوصل على استاد هزاع بن زايد الساعة 22:00.