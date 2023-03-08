العين يصدم شباب الأهلي في الكأس والدوري

وجه العين صدمة إلى شباب الأهلي في أهم توقيت بالموسم بعدما فاز عليه بهدفين دون ردّ في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، أول من أمس، ليتلقّى شباب الأهلي ثاني صدمة بعدما كان قد ودّع دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي قبل أسبوعين، بجانب خسارة شباب الأهلي لجهود حارسه الأساسي ماجد ناصر وغيابه عن المباراة المقبلة أمام الجزيرة في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لحصوله على إنذارين والبطاقة الحمراء أمام العين، ليتم تطبيق عقوبة الإيقاف في أول مباراة يخوضها الفريق عقب خروجه من الكأس.

وحصل العين على دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة التي سيخوضها في الجولة الـ19 بعد غدٍ أمام الوحدة في «الديربي» على استاد آل نهيان بأبوظبي، إذ يعيش العين أفضل فتراته في دوري أدنوك للمحترفين بتحقيق الفريق الفوز في الجولات الست الماضية ليتقدم من المركز السابع إلى الثالث برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر شباب الأهلي، بعدما كان الفارق يبلغ ست نقاط في الجولة الـ12.

وحافظ «الزعيم» على حظوظه في تحقيق الثلاثية بالموسم الجاري، بعدما خسر لقب كأس السوبر أمام الشارقة، ولكن العين تأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، كما سيلعب مع النصر في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في مايو المقبل، بينما استعاد حظوظه بقوة في المنافسة على لقب الدوري الذي يحمله من الموسم الماضي.

وأصبحت مباراة شباب الأهلي أمام الجزيرة مصيرية بالنسبة إلى المدرب ليوناردو جارديم، خصوصاً أن «فرسان دبي» ودّع جميع البطولات في الموسم الجاري، بخروجه من ربع نهائي كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الجزيرة ودور الـ16 لدوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي، وأخيراً ربع نهائي الكأس أمام العين، لتصبح بطولة الدوري هي الأمل الوحيد بالنسبة إلى الفريق لتحقيق لقب في الموسم الجاري.

ويواجه شباب الأهلي ضغطاً كبيراً من خمسة أندية تترقب تعثره للانقضاض على الصدارة، خصوصاً أن الجولات الماضية أسهمت في تقليص الفارق بين المتصدر والجزيرة في المركز السادس إلى ست نقاط فقط، قبل نهاية المسابقة بثماني جولات.