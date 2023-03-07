الشارقة والجزيرة.. "الملك" في المربع الذهبي

تأهل الشارقة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه على الجزيرة 2-1، اليوم الثلاثاء، على استاد الشارقة، علما أن هذه المباراة جاءت بعد أيام قليلة من مباراة الفريقين الأخيرة في الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بفوز الجزيرة 3-2.

وكانت المباراة تتجه للتعادل قبل أن يسجل البرازيلي كايو لوكاس الهدف في الوقت القاتل «92» ليقود فريقه لفوز ثمين، وسيواجه الشارقة نظيره عجمان في الدور نصف النهائي بعدما تأهل الأخير إلى هذه المرحلة بتغلبه على البطائح 2-1.

واستهل الفريقان اللقاء بحماس كبير وهجمات سريعة بحثا عن هدف السبق في المباراة وهدد الجزيرة خلال ربع الساعة الأولى مرمى حارس الشارقة عادل الحوسني بأكثر من تسديدة قادها علي مبخوت وأشرف بن شرقي.

وفي المقابل، بدا الشارقة الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللعب خصوصا في الجزء الأخير من الشوط الأول الذي مارس خلاله ضغطا مكثفا على مرمى حارس الجزيرة علي خصيف لكن عابه التركيز واللمسة الأخيرة، وأهدر البرازيلي كايو لوكاس أكثر من فرصة محققة أمام المرمى قبل أن يسجل لوان بيريرا هدف التقدم في الشوط الأول.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي لوان بيريرا «49»، فيما عادل الجزيرة النتيجة في الشوط الثاني عن طريق اللاعب الروماني فلورين تاناسي «59» بعدما تلقى تمريرة علي مبخوت.

وفي الوقت القاتل، نجح كايو لوكاس هدف الفوز للشارقة في الدقيقة «92».