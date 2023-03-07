عجمان يظهر في نصف نهائي الكأس بعد 29 عاماً

حجز عجمان تأشيرة المرور للدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 29 عاماً، بعدما فاز على البطائح 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد راشد بن سعيد، وسيلاقي في الدور المقبل الفائز من مباراة الشارقة مع الجزيرة.

وأنهى عجمان الشوط الأول متقدماً بهدفين دون ردّ، سجلهما، علي مدن وفراس بالعربي في الدقيقتين، «38، 45»، بينما سجل أرتو خورخي لمصلحة البطائح «64».

وجاءت البداية حذرة خصوصاً من جانب البطائح، فانحصر اللعب في وسط الملعب، ولم ترَ الكرة مرمى الحارسين، إلا مع الدقيقة 14، بضربة رأس من جانب وليد أزارو، أمسكها الحارس زايد الحمادي.

ولكن الحمادي وقع في المحظور، وتسبب في الهدف الذي سجله علي مدن، بعد كرة أعادها إليه فهد سبيل، لكنه فشل في السيطرة عليها لتصل إلى اللاعب البحريني، فيُسجل منها بسهولة.

وظل البطائح على حرصه الدفاعي ما عرض مرماه لاستقبال هدف آخر عن طريق فراس بالعربي، من كرة مررها له عصام فائز ليُسددها المهاجم التونسي صاروخية داخل الشباك.

وكانت أخطر محاولات البطائح في الشوط الثاني مع الدقيقة 60، حينما توغل سيكو بابا من جهة اليسار ومرر كرة أرضية إلى آيانغ لكن الأخير سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس، علي الحوسني. وبعدها نجح أورتو خورجي في تقليص الفارق من ضربة ثابتة سددها صاروخية على يسار حارس عجمان.

وكاد آيانغ أن يُدرك التعادل من ضربة رأس إثر عرضية أورتو جورجي، وأبعدها «الحوسني»، بصعوبة إلى ضربة ركنية «69».