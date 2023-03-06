صفية الصايغ بطلة الإمارات في الدرّاجات

فازت لاعبة فريق الإمارات للمحترفين صفية الصايغ، بلقب الدولة للدرّاجات خلال السباق الذي أقيم في الحمرية صباح أمس لمسافة 60 كم، وهو آخر السباقات المحلية قبل بطولة كأس رئيس الدولة للدراجات، وجاءت في المركز الثاني شيخة راشد من نادي النصر، فيما حلت فرح المري من شرطة دبي بالمركز الثالث. وفي سباق فئة الشباب فاز عبيد الشامسي بلقب الدولة لفئة الشباب بالسباق الذي أقيم في الحمرية لمسافة 75 كم، وجاء في المركز الثاني ناصر البلوشي من نادي النصر، ثم محمد عبيد العليلي من نادي الحمرية في المركز الثالث. وعقب نهاية السباق قام الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، بتتويج الفائزين بالميداليات وقمصان الأبطال والكؤوس، وأشاد الدوخي بالسباقات ومستوى المنافسة في السباقات الأخيرة للكبار والشباب والإناث والهواة، وقال في تصريحات صحافية: «ترجمت البطولات التي نظمت طوال الموسم الحالي ارتقاء مستوى اللاعبين واللاعبات واكتشاف مواهب شابة جديدة».