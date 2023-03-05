الحمرية يهزم «فرسان هسبانيا».. و4 مواجهات في «الهواة» اليوم

حقق فريق الحمرية فوزاً مهماً على مضيفه فرسان هسبانيا 4-1، أمس، بملعب «ذا سيفنز» في دبي، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب فرق البطولة.

وسجل أهداف الحمرية كل من السوري مارديك كيفورك هدفين في الدقيقتين (4 و48)، والمغربي الأصل الفرنسي فتحي ساخي هدفين في الدقيقتين (32 و47)، بينما سجل لفريق فرسان هسبانيا محمد خالد (89)، ونال لاعب الحمرية عدنان راشد بطاقة حمراء 87.

وأصبح رصيد الحمرية 43 نقطة، وفرسان هسبانيا ثماني نقاط.

وفاز العروبة على ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، وسجل للعروبة الصربي استوبرفيك (40) وجمال الدين (53)، بينما سجل لفريق الجزيرة الحمراء علي صنقور (71)، ليصبح رصيد العروبة 31 نقطة في المركز العاشر، والجزيرة الحمراء 32 نقطة في المركز السابع.

وتعادل الرمس مع مسافي 1-1، وسجل للأول بيني عبيد (81)، ولمسافي البرازيلي فينيكيوس سيلفا 42، ليصبح رصيد مسافي 31 نقطة تاسعاً، والرمس 29 نقطة في المركز 11.

وتستأنف المباريات عند الساعة 17:35 من مساء اليوم بإقامة أربع مباريات، وتشهد قمة الجولة لقاء فريق الإمارات مع دبا الحصن على استاد الإمارات في رأس الخيمة، ويلتقي حتا مع بينونة والعربي مع مصفوت و«جلف إف سي» مع الفجيرة.

يذكر أن فريق حتا يتصدر ترتيب فرق البطولة برصيد 47 نقطة، يليه دبا الحصن 44 نقطة، ثم الحمرية 43 نقطة، وفريق الإمارات 41 نقطة.