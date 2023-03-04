الوحدة ينتزع النقطة 37 أمام النصر

تعرض فريق النصر لخسارة جديدة أمس، في الجولة 18 بدوري أدنوك للمحترفين، وهي العاشرة له في الموسم الجاري. وذلك بعد أن خسر من ضيفه الوحدة 0-1، ليصل «أصحاب السعادة» إلى النقطة 37، ويبقى منافساً على لقب البطولة بفارق نقطتين عن المتصدر شباب الأهلي. في المقابل، ظل النصر بـ 14 نقطة. ورغم أفضلية النصر في الشوط الأول إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى الوحدة، الذي حافظ على شباكه نظيفة. وفي الشوط الثاني نجح الوحدة في خطف الفوز من كرة عرضية لعبها أدريان دا سيلفا وأكملها كروسبسكي برأسه في مرمى النصر. وحاول النصر إدراك التعادل لكنه لم ينجح، رغم أن الفريق قدم أفضل مبارياته، بما يضمه من لاعبين أصحاب أسماء كبيرة، ولكنه فقد التركيز أمام المرمى ليفشل في التعامل مع المباراة، ليستمر النصر في منطقة الخطر بالمركز 12 برصيد 14 نقطة.