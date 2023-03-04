126 خيلاً تتسابق على ألقاب «سوبر ساترداي»

يصل كرنفال كأس دبي العالمي في دورته رقم 20 إلى محطته الأخيرة اليوم، حين ينظم نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان، حفل السباقات الرفيع «سوبر ساترداي» في أمسية تضم تسعة أشواط ترعاها «طيران الإمارات» بإجمالي جوائز تصل إلى 2.3 مليون دولار، يتنافس على ألقابها 126 من نخبة الخيول المحلية والدولية، تمثل في أشواطها بروفة ختامية وسباقات تحضيرية مناظرة في «أمسية كأس دبي العالمي» في 25 مارس الجاري.

ويضم الحفل ثلاثة سباقات من الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، وواحداً من الفئة الثانية، وثلاثة من الفئة الثالثة، وشوطاً من فئة «ليستد»، وآخر ضمن الفئة المشروطة، على أن تشهد الأمسية قائمة أسماء لامعة، من ضمنها جياد تعود للدفاع عن لقبها في بطولات رفيعة وأخرى سبق لها الفوز، يتقدمها الجواد «سالوت ذا سولجير» بإشراف فوزي ناس، الطامح إلى تكرار إنجازه في عام 2021، والفوز بالشوط السادس والرئيس الذي يمثل الجولة الثالثة من بطولة «تحدي آل مكتوم» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي، وتُعد بمثابة بروفة ختامية من حيث المسافة والمضمار لشوط «كأس دبي العالمي» في أمسية الكأس البالغ جوائزه 12 مليون دولار.

ويدخل دائرة المنافسة على لقب الجولة الثالثة، المهر الصاعد «بندوق» بشعار الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، وإشراف المدرب بوب سيمار، ورفيقه في الإسطبل «لو أوف بيس» لناصر عسكر، المتألق على الأرضيتين العشبية والترابية. وتستهل الأمسية في الثالثة والنصف ظهراً، بالجولة الثالثة والختامية من بطولة «تحدي آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة «جروب1» لمسافة 2000 متر رملي، التي يعود إليها الجواد «جوغورثا دي مونلاو» بشعار «ياس للسباقات» وإشراف المدرب جان بيكوت للدفاع عن لقبه للعام الماضي.

• أمسية اليوم تضم 9 أشواط ترعاها «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز تصل إلى 2.3 مليون دولار.

• تضم الأشواط التسعة 3 سباقات من الفئة الأولى، وواحداً من الفئة الثانية، وثلاثة من الثالثة، وشوطاً من فئة «ليستد»، وآخر ضمن الفئة المشروطة.

«ديزرت ويدزدم» في مهمة «برج نهار»

أثبت الجواد «ديزرت ويدزدم» لحسان الحمادي وإشراف المدرب أحمد الشميلي، جدارته العام الماضي بالفوز بلقب بطولة «برج نهار» المخصصة لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1600 متر رملي، ويعود الجواد البالغ من العمر خمس سنوات في نسخة 2023 للدفاع عن لقبه، حين يواجه في الشوط الثالث تحدي 14 من منافسيه على اللقب، يبرز منها الخبير «كانفاسد» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب دووغ واطسون، على أن يدفع المدرب بوبات سيمار بالجواد «رويال ميوز» الفائز على المضمار والمسافة ذاتيهما، على أن يمثل «شادويل» في هذا الشوط الجواد «فنار» بإشراف دووغ واطسون، القادم من انتصار في مشاركته الأخيرة في جبل علي.

«غو سولجر غو» يصل إلى «البستكية»



تتجه الأنظار في تحدي «البستكية» في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر رملي، إلى «غو سولجر غو» بشعار «فيكتوريس للسباقات» وإشراف فوزي ناس، بعد فوزه الشهر الماضي على المسافة والمضمارذاتيهما، في طموحات تصطدم بتواجد «لحرش» لناصر عسكر وإشراف المدرب مصبح المهيري، بعد الأداء المتصاعد لمهر السنوات الثلاث، من ضمنها فوزه على «غو سولجر غو» قبل شهرين.

ويدفع المدرب أحمد بن حرمش بالجواد «مستر راج» لأحمد المري الذي سبق له الفوز هذا الموسم، وإنما على مسافة أقصر، بينما ينطلق «ساوذرين أرتست» بإشراف المدرب بوبات سيمار نحو المنافسة بعد فوزه في سباقه الأخير في جبل علي، ويتكل المدرب دين أونيل على خدمات المهرة «إيمي بليز» التي حلت وصيفة في سباق «الأوكس الإماراتي» الشهر الماضي.

«مهيب» في «مهب الشمال»

يصبّ عامل الخبرة في مصلحة الجواد «مهيب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، لانتزاع الفوز ببطولة «مهب الشمال» لخيول الفئة الثالثة، في الشوط التاسع لمسافة 1200 متر رملي، وذلك بعد تألق «مهيب» في أربعة سباقات من الموسم الجاري. ويعود المدرب أحمد بن حرمش الفائز في النسخة الأخيرة من البطولة، برفقة الفارس راي دواسون، بطموح تسجيل انتصارٍ جديد، على أن يتكل بن حرمش في نسخة 2023 على الجواد «ماجيك بيتيشن» لمحمد السبوسي، كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «كلر آب» لسيد حشيش وإشراف المدرب دووغ واطسون الفائز الأسبوع الماضي على المضمار والمسافة ذاتيهما.

«سيتي ووك» الأقرب إلى «ند الشبا»

يتكل مدرب «غودولفين» سعيد بن سرور على خدمات الجواد «سيتي ووك» للظفر بلقب بطولة «ند الشبا تيرف سبرينت» للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1200 متر عشبي، في ظل الأداء الرفيع للجواد ومن ضمنها فوزه على المضمار والمسافة ذاتيهما قبل أسبوعين، إلا أن الخطورة حاضرة في الشوط من قبل ممثل فرنسا «كوتشيلو» لإسطبلات «اليمير» بإشراف المدرب جوردن أليوت، الفائز نهاية يناير الماضي بلقب بطولة «دبي سبرينت». ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «الدسم» للشيخ عبدالله المالك الصباح بإشراف المدرب جورج باوري الفائز في آخر أربعة سباقات شارك فيها، بالإضافة إلى الجواد «مقياس» لنقابة بروسلي للسباقات الفائز في آخر ثلاثة تحديات له في الموسم

الفريق يواجه الأقوياء في «جبل حتا»

يدافع الجواد «الفريق» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب مصبح المهيري، عن لقبه في بطولة «جبل حتا» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» لمسافة 1800 متر عشبي، إلا أن المهمة تبدو صعبة بوجود كوكبة من الجياد القوية، يبرز منها «ماستر أوف ذا سيز» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، القادم من انتصار يناير الماضي في بطولة «زعبيل مايل»، بجانب رفيقه في الإسطبل «فاليانت برينس» المتوّج في كرنفال الموسم الجاري بلقبي بطولتي «الراشدية» و«زعبيل مايل»، فيما تتجه الأنظار إلى «رنش أمبيرور» بإشراف المدرب دوغلاس وايت، المنتشي بإحراز لقب جائزة الأمير في قطر قبل أسبوعين.

«غلوبال هيت» ينشد «دبي مدينة الذهب»

ينشد نجم غودولفين «غلوبال هيت» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، لقب بطولة «دبي سيتي أوف غولد» التي تجري في الشوط الثاني والمخصصة لخيول الفئة الثانية لمسافة 2140 متراً عشبياً، ويتشارك «غلوبال هيت» الطموحات مع ثلاثة من زملائه في الإسطبل، مع «وايت وولف» والثنائي «غلوبال ستورم» و«كيماري» بإشراف شارلي آبلبي، فيما تأتي الخطورة من «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب دووغ واطسون، بعد أن حقق نتائج لافتة على مضمار جبل علي، فيما يدفع المدرب كاسبار فونس بنجم سباقات هونغ كونغ الجواد «سينيور توبا».

«السهيل» يواجه «تأمل» في «رأس الخور»

تشهد بطولة «رأس الخور» في الشوط السابع لمسافة 1400 متر عشبي، منافسة قوية تجمع بطل «سباق الفهيدي فورت» الجواد «السهيل» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، أمام خيول ذات خبرة عالية يبرز منها «تأمل» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب علي البدواوي، المتألق الأسبوع الماضي في الكرنفال. ويدفع المدرب سعيد بن سرور بالجواد «شايننغ بلو» بشعار «غودولفين» بطموح تسجيل الانتصار الثاني له في الإمارات، ويسعى «ويسترن رايتر» بإشراف المدرب بوبات سيمار لإكمال ثلاثية محلية بعد نجاحه في تسجيل ثنائية الفوز على مضمار أبوظبي.