أول محترفة دراجات إماراتية تحلم بأولمبياد باريس 2024

أكدت قائدة المنتخب الوطني للدراجات ولاعبة فريق الإمارات للمحترفين، صفية الصايغ، أن 2022 كان عاماً تاريخياً بكل ما تعنيه الكلمة، إذ نجحت في تحقيق العديد من أهدافها، بعد فترة صعبة كادت فيها أن تفقد كل شيء، مشيرة إلى أن النجاح يأتي بسبب تحديد الأهداف والسعي لها، وهو ما فعلته حتى وصلت إلى هذه المرحلة سعياً إلى تحقيق حلمها بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وقالت الصايغ لـ«الإمارات اليوم»: «بداية العام الماضي كانت صعبة جداً، وتخيلت أنني انتهى مشواري مع الدراجات، وما حصل شيء أغرب من الخيال، أن أصل إلى هذه المكانة في آخر العام، بعد الإنجازات الكثيرة التي حققتها، سواء على المستوى الفردي أو مستوى المنتخب الوطني للدراجات».

وكانت صفية الصايغ قد انضمت إلى فريق الإمارات للمحترفين، لتصبح أول لاعبة دراجات إماراتية تنضم إلى هذا الفريق، إضافة إلى تحقيق أول ميدالية آسيوية لإناث الدراجات في تاريخ الإمارات، كما قادت المنتخب الوطني للقب بطل العرب، إضافة إلى إنجازات عربية وخليجية كثيرة.

وقالت الصايغ عن أهم ما تؤمن به وتسعى إليه دائماً: «المتابعة والسعي وراء شغفك من أهم النقاط التي تساعدك وتقرب لك أحلامك، ودرب الشغف بالنسبة لي هو درب يفتح لي أبواباً لأشياء أخرى لم تخطر على البال».

وأضافت: «الأحلام هي أشياء نحب أن ننجزها أو نمتلكها من دون السعي، أما الأهداف فهي أشياء نسعى خلفها بجهد وتعب للوصول إليها». وتابعت: «أشكر كل من دعمني، سواء في تحقيق الإنجازات في كل البطولات، خاصة عائلتي التي تساندني بقوة، وكل من هم حولي، وأيضاً فريق الإمارات الذي ألعب له كلاعبة محترفة، كل هؤلاء كلمة السر في نجاحاتي وإنجازاتي على مدار السنوات الماضية».

وأضافت: «نجاحي في الفوز بالعديد من الجوائز في العام الماضي، سيكون ضمن ملفاتي في نموذج دبي للتميز الرياضي، والحقيقة أنني كنت أفكر في الترشح لجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وما حدث خلال العام الماضي سيكون دافعاً لي للترشح، لأنه سيدعم ملفي، وبالطبع أحلم بالفوز بهذه الجائزة الكبيرة، وأتمنى أن أنال هذا الشرف».

وعن طموحها العام المقبل، قالت صفية: «حلمي المقبل أولمبياد باريس 2024، حتى أكون أول لاعبة دراجة إماراتية تتأهل للأولمبياد، وهو ما أخطط له وأسعى إليه بقوة من خلال التدريبات المستمرة والمشاركة في البطولات من أجل جمع النقاط لتحقيق هدفي، وأدرك صعوبة المهمة، ولكنني لديّ رغبة كبيرة وثقة بإمكاناتي، ولن تقلّ بنت الإمارات عن أي لاعبة في العالم تتأهل للأولمبياد، ومهمتنا جميعاً رفع علم الدولة في كل المحافل، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود الذي نحظى به».

وأشادت الصايغ بدور اتحاد اللعبة في الفترة الماضية، حيث أكدت أن حرص الاتحاد على مشاركة المنتخب في مختلف البطولات يزيد من فرصة اكتساب النقاط والتأهل رسمياً.

وشاركت الصايغ ومعها دراج المنتخب الوطني الشاب محمد المطيوعي، في بطولة العالم للدراجات بأستراليا رسمياً العام الماضي، بالتأهل بالنقاط لأول مرة في تاريخ الإمارات، وهو ما شكّل طفرة كبيرة للعبة.

صفية الصايغ:

• «بنت الإمارات لا تقلّ عن أي لاعبة في العالم للتأهل إلى الأولمبياد».