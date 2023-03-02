تذاكر ربع نهائي الكأس بين 20 و150 درهماً

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن توافر تذاكر مباريات ربع نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة، التي تقام يومي السادس والسابع من الشهر الجاري. ويراوح سعر التذكرة الواحدة للدرجة الثانية بين 20 درهماً و50 درهماً، و150 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات. وأشار اتحاد الكرة إلى أن التذاكر متوافرة على موقع «بلاتينيوم ليست».

وتقام يوم السادس من الشهر الجاري مباراتان تجمع الأولى عجمان مع البطائح على استاد راشد بن سعيد في عجمان الساعة 17:30، فيما تجمع الثانية شباب الأهلي مع العين على استاد راشد في دبي الساعة 20:30، في حين تقام مباراتان في السابع من الشهر ذاته، حيث تجمع الأولى بني ياس مع الوصل على استاد بني ياس الساعة 17:35، والثانية الشارقة مع الجزيرة على استاد الشارقة الساعة 20:30.