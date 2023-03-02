العين يطلب «الصدارة لساعتين» من دبا

تبدو الفرصة مواتية أمام فريق العين لاعتلاء صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى منذ بداية الموسم، وذلك حين يستضيف دبا الساعة 05:30 عصر اليوم ضمن الجولة 18 من المسابقة. وفي حال فوز العين قد تكون صدارة مؤقتة لساعتين، كون شباب الأهلي المتصدر بفارق نقطتين عن العين، سيواجه مساء اليوم في وقت متأخر كلباء، بجانب أيضاً مباراة مهمة (غداً) للوصل الوصيف بـ35 نقطة أمام الظفرة. ويملك العين 34 نقطة في المركز الثالث، فيما يتذيل دبا الترتيب بأربع نقاط.

في المقابل، يطمح دبا للنجاة من الهبوط، وسيكون الانتصار على فريق بحجم العين وفي ملعبه بمثابة دفعة معنوية كبيرة لرحلة «النواخذة» في البحث عن طوق النجاة، خصوصاً بعد تحسّن الأداء في الجولات السابقة، وآخرها الخسارة بصعوبة أمام عجمان 2-3. لكن مهمة دبا أمام العين ستكون صعبة للغاية.